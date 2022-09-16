少眾香薰大成功 副刊版 2022/09/16 分享： 分享： 一生人中，或許大家總會買過一枝半枝香水也說不定，以往大家購買的香水大多是時裝品牌的出品，但近年明顯趨勢有變，市場上的焦點都紛紛落在一些冷門的品牌身上，加上香水由形象到瓶身設計走簡約路綫，令到購買香水再 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 K-Way 登陸香港 今日 K-Way 登陸香港 Burberry百變LOLA 2022/09/09 Burberry百變LOLA 專訪前Lanvin男裝設計師 Lucas Ossendrijver Theory Project聯乘新計劃 2022/09/09 專訪前Lanvin男裝設計師 Lucas Ossendrijver Theory Project聯乘新計劃 Saint Laurent的玫瑰 2022/09/02 Saint Laurent的玫瑰 Y／Project設計師加盟 DIESEL新官上任 2022/09/02 Y／Project設計師加盟 DIESEL新官上任 香水 消費資訊 消費種類 法國 美元