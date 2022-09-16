  • 30°C
香港時間 : 2022916日 (週五) 02:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

少眾香薰大成功

副刊版 2022/09/16

分享：

分享：

一生人中，或許大家總會買過一枝半枝香水也說不定，以往大家購買的香水大多是時裝品牌的出品，但近年明顯趨勢有變，市場上的焦點都紛紛落在一些冷門的品牌身上，加上香水由形象到瓶身設計走簡約路綫，令到購買香水再

...

欄名 : Fashion

最新專欄文章 更多

K-Way 登陸香港
今日
K-Way 登陸香港
Burberry百變LOLA
2022/09/09
Burberry百變LOLA
專訪前Lanvin男裝設計師 Lucas Ossendrijver Theory Project聯乘新計劃
2022/09/09
專訪前Lanvin男裝設計師 Lucas Ossendrijver Theory Project聯乘新計劃
Saint Laurent的玫瑰
2022/09/02
Saint Laurent的玫瑰
Y／Project設計師加盟 DIESEL新官上任
2022/09/02
Y／Project設計師加盟 DIESEL新官上任
香水 消費資訊 消費種類 法國 美元

下一篇文章

K-Way 登陸香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？