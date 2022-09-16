K-Way 登陸香港

早前香港天氣變幻莫測，對於不少討厭帶雨傘上街的人來說，無論你的雨傘是「縮骨」版本也好，要終日將它放入袋中始終都是一個負擔。但對於某些人來說，這個負擔和看見行人拿着雨傘仍然非常狼狽走避時，竟可變作一個創

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