澳洲維多利亞州豪華農舍 特色鄉郊旅宿體驗

城市人繁忙庸碌的生活抖不過氣，放假我們都希望走到郊外，逃離日常的煩囂及壓迫感。除了豪華露營（Glamping）以外，澳洲也有不少農舍住宿（Farm Stay），讓人親親大自然。墨爾本位處的維多利亞州有

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