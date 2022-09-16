慶祝進軍錶壇 20周年 Louis Vuitton神還原Tambour Twenty 副刊版 2022/09/16 分享： 分享： 印度《僧祇律》記載：「剎那者為一念，二十念為一瞬，二十瞬為一彈指，二十彈指為一羅預，二十羅預為一須臾，一日一夜為三十須臾。」20年前，Louis Vuitton一念之間決定進軍錶界，橫空推出 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 Bulgari 從溫暖的伊甸園出發 今日 Bulgari 從溫暖的伊甸園出發 奉命於危難之間 英新首相望解能源危機 2022/09/10 奉命於危難之間 英新首相望解能源危機 英女王逝世 史上在位最長女君主 2022/09/10 英女王逝世 史上在位最長女君主 HUBLOT大玩3地特別版 戴錶看盡地中海風景 2022/09/09 HUBLOT大玩3地特別版 戴錶看盡地中海風景 Piaget Polo 為綠型錶增添可觀成員 2022/09/02 Piaget Polo 為綠型錶增添可觀成員