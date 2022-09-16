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Bulgari 從溫暖的伊甸園出發

副刊版 2022/09/16

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話說意大利珠寶腕錶品牌Bulgari今個秋冬皮具系列靈感來自伊甸園，大概是品牌把其出名的蛇形標記，來回應《創世紀》的寓言故事。而今次官方把伊甸園塑造成非凡樂土，而引誘時代女士的不再是蘋果，而是

...

欄名 : Watch

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