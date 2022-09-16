Bulgari 從溫暖的伊甸園出發 副刊版 2022/09/16 分享： 分享： 話說意大利珠寶腕錶品牌Bulgari今個秋冬皮具系列靈感來自伊甸園，大概是品牌把其出名的蛇形標記，來回應《創世紀》的寓言故事。而今次官方把伊甸園塑造成非凡樂土，而引誘時代女士的不再是蘋果，而是 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 慶祝進軍錶壇 20周年 Louis Vuitton神還原Tambour Twenty 今日 慶祝進軍錶壇 20周年 Louis Vuitton神還原Tambour Twenty 奉命於危難之間 英新首相望解能源危機 2022/09/10 奉命於危難之間 英新首相望解能源危機 英女王逝世 史上在位最長女君主 2022/09/10 英女王逝世 史上在位最長女君主 HUBLOT大玩3地特別版 戴錶看盡地中海風景 2022/09/09 HUBLOT大玩3地特別版 戴錶看盡地中海風景 Piaget Polo 為綠型錶增添可觀成員 2022/09/02 Piaget Polo 為綠型錶增添可觀成員