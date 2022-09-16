炎日下運動，心裏只有它。

它是個大西瓜，大口咬下去，清涼透心的甜美令暑熱全消。西瓜有此奇妙功效，皆因它體重百分之九十來自水份。

人體水份佔百分之六十，另外有百分之二十至三十是脂肪（當然視乎年紀和身材而定），脂肪有異於水，但也不過是相對簡單物質，那麼說人和西瓜差不多，同佔重量八、九成是簡單物質，那為甚麼人類這麼複雜有手有腳能跑能叫，而西瓜僅呆呆地待着，長大後便只為能當上消暑佳品？

有趣是人類染色體（Chromosome）共有四十六條，而西瓜只有二十二條，但兩者都約有二萬多活體性基因指導其生長和變化。原來，基因數量並非生物複雜性最主要指標，某些昆蟲比人類簡單但基因數量可高出數倍。進化過程中，除基因變化外，動物細胞學曉另類功能，就是運用RNA改變基因的蛋白表達，即是說同一基因可作出多種變化。

說了大堆道理，目的不是解釋人類和西瓜的分別，而是點出事情表面和細節的分別。癌症病人最常遇上是治療選擇問題，醫生很多時會列出數個方案，並附上價目，有經濟能力者很多時會揀選最昂貴的選擇，心裏總盤算着愈貴便是愈好，就算醫生解釋細節上分別，最終還是以價錢作定論。

質與量未必相輔相成，小心留意細節才是上策。