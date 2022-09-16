明確抗疫路綫圖 說服市民齊配合

繼香港公布按慣例在11月首周舉行金融科技周後，新加坡也巧合地將本來在同月第二周舉行的金融科技節提前至首周，變相與香港舉行日子重疊，有「搶客」的嫌疑。

疫苗接種率 掛鈎海外通關

事實上，除了11月的金融活動有機會被「搶客」外，本月新加坡將首辦的亞洲Super Return會議及珠寶首飾展覽會，本來也是由香港主辦，最後因防疫措施的影響而轉至當地；而本港除了舞火龍外，國際龍舟錦標賽及維港渡海泳也傳聞會取消，讓人可惜不已。

早前有傳言表示，11月舉辦的國際金融投資峰會，當局有機會豁免出席者的檢疫要求，可是有指受邀的投行高層覺得，這個做法予人特權之感，不利於他們的形象，故除非當局可以進一步放寬至整個社會，否則他們寧可不要有關特權。在此情況下，新加坡與香港的活動撞期，更讓人擔心會進一步流失參與者，到時來者稀少下，畫面便十分難看。

我非常同情當局現時陷於兩難困局，放寬又擔心疫情上升，收緊又會導致經濟受壓，可謂兩面不是人。不過，我相信當局只要明確向社會表達他們的抗疫路綫圖，應可說服市民積極配合當局的防疫工作，畢竟市民現時陷於防疫迷茫的狀態，不太知道究竟一切是為了甚麼，以及就算配合當局的工作，又可以帶來甚麼好處。

因此，當局必須向社會發出清晰的信息，疫苗接種比率與放寬來港檢疫天數直接掛鈎，讓公眾知悉他們的配合，將有助實現與海外通關，每個人的貢獻也非常重要。現時，一老一幼的疫苗接種工作大幅落後，限制了當局可以放寬的可能性，根據紀錄，3至11歲及80歲或以上群體，分別只有13.02%及49.5%已接種3針疫苗，而他們當中更分別有近2成及3成的人，屬於一針也未打的高危群體。故此，當局最近公布降低疫苗通行證適用年齡至5歲，某程度上有助於推動有關年齡層的接種工作；但社會上始終存在抗拒接種的人士，所以就要用放寬入境的日子，作為全社會上下一心共同邁向的目標，以推動更多人參與接種。

增私院合作 保障醫療系統

此外，當局亦需要加強與私家醫院的合作，從而避免醫療系統崩潰；只有確保醫療系統有效運作，才足以支撑社會進一步的通關安排。當局自經歷過第5波疫情的「公私分明」又互不配合的災難後，曾與13間私家醫院建立起轉介的機制，可是從最近的實踐經驗看，轉介的比率仍有很大提升空間，例如有3個私院的轉介病床使用率為0%，僅5間達到60%的水平，這難免讓人擔心會重蹈第5波疫情的問題，私家醫院未能與社會齊心抗疫。

可是從媒體報道可見，轉介率低的原因卻有兩個不同的版本：醫管局表示源於私院拒收，現時每日轉介百多個病人，只有20至30人最終能成功；香港私家醫院聯會卻反駁，當中有45%是醫管局主動取消，而有10%則是經他們評估後認為不適合，故此大半的責任都不屬於他們云云。

作為市民，看到他們各有說法，一時也難以判斷誰對誰錯，不過筆者肯定一點，就是雙方也未有汲取第5波疫情的教訓。因此，筆者希望雙方為了社會整體利益，可以坐低好好討論如何理順轉介流程，而不是互相責難對方。

交代轉介個案 助公眾判斷

再者，當局亦需要向公眾交代每宗轉介個案的情況，特別是轉介及被拒原因，以便讓大家有更多資訊作出判斷；當然，更重要的並非責難哪一方，而是想知道如何可以提高轉介成功率，從而減輕公立醫療系統的壓力。

最後，如果情況沒有明顯改善，當局應將有關情況記錄在案，作為日後與有關私院討論地皮續約、牌照延續，以及免稅資格時的重要參考，從而讓他們明白其營運背後有使用到公共資源，有回饋社會的責任。

筆者衷心希望，當局可以透過11月的契機，說服市民一起配合抗疫的工作。上天不會無故掉下餡餅，要抗疫成功，背後必須大家共同努力。

▲ 港府可透過11月金融峰會的契機，說服市民配合抗疫工作。要抗疫成功，背後必須大家共同努力。（新華社資料圖片）