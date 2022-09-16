通關訴求迫切 港府須正面回應

行政長官李家超首份《施政報告》將於下月19日發表，李家超曾公開表示，希望《施政報告》做到「民有所呼，我有所應」。亞洲城市相繼放寬入境限制，引起本港社會關注，近日商界亦建議港府盡快對外通關，擔心繼續下去，香港獨特的優勢只會拱手相讓，白白浪費了前人數十年的努力。筆者認為，若政府再不正面回應社會對通關的訴求，恐怕民意終演變成民怨。

港進退兩難 星發功「搶客」

政府一直強調，抗疫政策以精準為原則，因此謹守「外防輸入、內防擴散」策略。第5波疫情爆發以來，繼3月高峰期每日數萬宗感染個案，至8月下旬開始再度升溫，每日有接近一萬宗確診個案。截至9月上旬，本地感染個案約160萬宗，當中只有2萬多宗屬輸入個案，佔整體1.26%，現時本地出現社區爆發，輸入個案僅佔少數，但入境旅客反而要遵守「3＋4」檢疫模式，依照數據分析，他們來港感染風險比傳播大得多，若完成檢疫卻在港感染，不就顯得「3＋4」甚或是「0＋7」多此一舉和不合邏輯？

香港在防疫與通關之間進退兩難之際，鄰國新加坡就覷準時機，頻頻發功，繼8月推出「海外網絡和專業簽證」計劃後，其「金融科技節」又刻意與香港的「香港金融科技周」撞期，挑釁之意甚濃。商務及經濟發展局局長丘應樺揚言對香港有信心，但對於那些時間就是金錢的國際金融巨企高層，他們真的願意來港坐「疫監」嗎？根據最新統計數字，新加坡樟宜機場單是7月便接待了330萬名旅客，反觀香港過去12個月僅錄得約210萬名旅客入境；旅客尚且選新加坡，何況是國際金融機構的高層？

速放寬入境 說好香港故事

國務院副總理韓正早前在論壇發表的講話，表達出對香港的4點希望，其中一點正是「維護自由開放規範的營商環境，拓展暢通便捷的國際聯繫，與更多國家開展更緊密的交流合作，擴大經貿合作網絡」，而對外通關就是實現這點希望的第一步。筆者留意到，最近有政黨和立法會議員到其他國家外訪，響應「說好香港故事」，其實早日放寬入境限制，讓不同國家的人士親身到港，香港的好故事不言而喻，亦掃除了外界對香港營商環境的疑慮。

社會各界對通關的訴求愈來愈迫切，政府不能再故技重施，數月前由「5＋2」、「4＋3」變成「3＋4」這種期望管理，在現今大環境下不會輕易奏效。