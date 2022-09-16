南韓指侵用戶私隱 Google及Meta罰5.7億

近年各地都加強對科技企業的網絡監管，保障大眾私隱。南韓政府宣布，由於Google及Meta未經用戶同意而追蹤其綫上行為，並作廣告定位，涉嫌侵犯用戶私隱，決定向兩間公司共罰款7,200萬美元（約5.7億

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