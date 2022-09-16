南韓指侵用戶私隱 Google及Meta罰5.7億 行政人員版 2022/09/16 分享： 分享： 近年各地都加強對科技企業的網絡監管，保障大眾私隱。南韓政府宣布，由於Google及Meta未經用戶同意而追蹤其綫上行為，並作廣告定位，涉嫌侵犯用戶私隱，決定向兩間公司共罰款7,200萬美元（約5.7億 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 《模擬市民4》主遊戲 10月19起免費開放 今日 《模擬市民4》主遊戲 10月19起免費開放 星巴克推NFT 顧客解鎖賺獎勵 2022/09/14 星巴克推NFT 顧客解鎖賺獎勵 Meta旗下PyTorch 併入Linux基金會 2022/09/14 Meta旗下PyTorch 併入Linux基金會 申偏遠地區通訊服務補助 SpaceX被拒後提上訴 2022/09/13 申偏遠地區通訊服務補助 SpaceX被拒後提上訴 蘋果推iPhone訂閱制？ 彭博：料最快今年底 2022/09/13 蘋果推iPhone訂閱制？ 彭博：料最快今年底 科技行業 商業 南韓 Google Meta 美元