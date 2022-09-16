《模擬市民4》主遊戲 10月19起免費開放

PC版《模擬市民4》（The Sims 4）推出至今已8年，為讓更多玩家享受遊戲樂趣，遊戲發行商EA宣布，主遊戲將於10月19日起免費開放；至於已購買原版遊戲的用戶，就會獲贈即將推出的「沙漠奢華套件包

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