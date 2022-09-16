《模擬市民4》主遊戲 10月19起免費開放 行政人員版 2022/09/16 分享： 分享： PC版《模擬市民4》（The Sims 4）推出至今已8年，為讓更多玩家享受遊戲樂趣，遊戲發行商EA宣布，主遊戲將於10月19日起免費開放；至於已購買原版遊戲的用戶，就會獲贈即將推出的「沙漠奢華套件包 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 南韓指侵用戶私隱 Google及Meta罰5.7億 今日 南韓指侵用戶私隱 Google及Meta罰5.7億 星巴克推NFT 顧客解鎖賺獎勵 2022/09/14 星巴克推NFT 顧客解鎖賺獎勵 Meta旗下PyTorch 併入Linux基金會 2022/09/14 Meta旗下PyTorch 併入Linux基金會 申偏遠地區通訊服務補助 SpaceX被拒後提上訴 2022/09/13 申偏遠地區通訊服務補助 SpaceX被拒後提上訴 蘋果推iPhone訂閱制？ 彭博：料最快今年底 2022/09/13 蘋果推iPhone訂閱制？ 彭博：料最快今年底 科技行業 遊戲 電玩手遊 商業