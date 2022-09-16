在日常中找未來 為人生儲「積木」

常聽到人說「唔知自己想讀乜」，既害怕現時眾望所歸的科目在未來會「中伏」，也怕自己千挑萬選的課題結果不似預期。其實日日都有新鮮事，與其苦苦思索計算，不如從心出發，挑自己喜歡的題目來進修。

不要以為需要進一

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