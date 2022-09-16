在日常中找未來 為人生儲「積木」 行政人員版 2022/09/16 分享： 分享： 常聽到人說「唔知自己想讀乜」，既害怕現時眾望所歸的科目在未來會「中伏」，也怕自己千挑萬選的課題結果不似預期。其實日日都有新鮮事，與其苦苦思索計算，不如從心出發，挑自己喜歡的題目來進修。 不要以為需要進一 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 「元宇宙真人騷」探索無限商機 2022/09/09 「元宇宙真人騷」探索無限商機 NFT價值何在？ 加深了解免招損 2022/09/02 NFT價值何在？ 加深了解免招損 元宇宙潛力大 港創科添機遇 2022/08/26 元宇宙潛力大 港創科添機遇 加密貨幣曾大跌 無礙元宇宙Web3發展 2022/08/19 加密貨幣曾大跌 無礙元宇宙Web3發展 元宇宙助各行業發展 社會添經濟動力 2022/08/12 元宇宙助各行業發展 社會添經濟動力 遊戲 元宇宙 網上學習 LEGO