7-11啟動「食得飯啦！ 」撑北河同行 目標籌$200萬助基層

本港貧窮人口不斷上升，加上疫情下唔少基層失業或影響收入，生活百上加斤。7-Eleven宣布即日起啟動「食得飯啦！」互助行動，顧客每購買1盒指定7-SELECT飯盒，7-Eleven即捐$0.5畀社企北河同行，捐款會用作支持北河同行向無家者和有需要人士送上免費食物和物資，目標係1年內籌$200萬，足夠提供逾8萬個飯盒。黛安知道，今次行動將持續365日，希望有更多人參與。

為答謝捐贈者嘅支持，顧客每次買完飯盒都會獲贈一張「食得飯啦！」致謝收條；每月第11日，捐款更會加碼1倍，顧客每買1盒指定7-SELECT飯盒，7-Eleven就會捐出$1.DFI零售集團北亞區行政總裁朱秉志話：「作為具社會企業責任嘅公司，我哋好樂意為社會作出貢獻。」相信7-Eleven嘅龐大店舖網絡，能為捐贈者與受助人創造一個橋樑，亦可為北河提供長遠支援。

北河同行創辦人陳灼明（明哥）亦話，感激7-Eleven一直支持佢哋嘅派飯活動，今次互助行動籌得嘅捐款對佢哋幫助好大，亦能長遠而穩定咁支持北河嘅日常營運，希望大家多多支持。

本文轉載自《晴報》

▲ 左起：傅偉光、明哥、朱秉志、劉家昌啟動「食得飯啦！」互助行動。

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