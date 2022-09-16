  • 29°C
香港時間 : 2022916日 (週五) 05:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

7-11啟動「食得飯啦！ 」撑北河同行 目標籌$200萬助基層

行政人員版 04:00 2022/09/16

分享：

分享：

本港貧窮人口不斷上升，加上疫情下唔少基層失業或影響收入，生活百上加斤。7-Eleven宣布即日起啟動「食得飯啦！」互助行動，顧客每購買1盒指定7-SELECT飯盒，7-Eleven即捐$0.5畀社企北河同行，捐款會用作支持北河同行向無家者和有需要人士送上免費食物和物資，目標係1年內籌$200萬，足夠提供逾8萬個飯盒。黛安知道，今次行動將持續365日，希望有更多人參與。

為答謝捐贈者嘅支持，顧客每次買完飯盒都會獲贈一張「食得飯啦！」致謝收條；每月第11日，捐款更會加碼1倍，顧客每買1盒指定7-SELECT飯盒，7-Eleven就會捐出$1.DFI零售集團北亞區行政總裁朱秉志話：「作為具社會企業責任嘅公司，我哋好樂意為社會作出貢獻。」相信7-Eleven嘅龐大店舖網絡，能為捐贈者與受助人創造一個橋樑，亦可為北河提供長遠支援。

北河同行創辦人陳灼明（明哥）亦話，感激7-Eleven一直支持佢哋嘅派飯活動，今次互助行動籌得嘅捐款對佢哋幫助好大，亦能長遠而穩定咁支持北河嘅日常營運，希望大家多多支持。

本文轉載自《晴報

左起：傅偉光、明哥、朱秉志、劉家昌啟動「食得飯啦！」互助行動。

揚州炒飯

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 譚仔雲南米綫×鴻福堂 「解辣山楂酸棗茶」醒胃清熱
今日
譚仔雲南米綫×鴻福堂 「解辣山楂酸棗茶」醒胃清熱
八卦名利場 - 公平貿易「秋日祭」 良心市集+3大可持續工作坊
今日
公平貿易「秋日祭」 良心市集+3大可持續工作坊
八卦名利場 - 7CAFÉ香芋椰子味鮮奶及咖啡 $10試飲
今日
7CAFÉ香芋椰子味鮮奶及咖啡 $10試飲
八卦名利場 - 「屈臣氏 eDr」今明視像義診 即日送藥上門
2022/09/15
「屈臣氏 eDr」今明視像義診 即日送藥上門
八卦名利場 - 領展T Town「甜星人關注谷」 隨時跳入虛擬甜品世界 邊玩邊賺
2022/09/15
領展T Town「甜星人關注谷」 隨時跳入虛擬甜品世界 邊玩邊賺

上一篇文章

7CAFÉ香芋椰子味鮮奶及咖啡 $10試飲

下一篇文章

在日常中找未來 為人生儲「積木」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？