有些人以為我只投資在年輕人身上，但其實集團合夥人的年齡層很闊，任何年齡都有，年過50的合夥人也不少。如果以年齡層分組的話，50歲以上合夥人組成的公司，盈利比集團的平均水平更高。

近年職場上有嫌棄「老人家」風氣，可能因為社會環境和科技變化很快，加上營商環境重視創意多於經驗，年輕人較有創意，掌握新事物新科技的能力較強，速度也較快。廣告重視創意和潮流觸覺，一向是年輕人行業，歧視「老人家」的情況更嚴重。我常想，如果我一直打工的話，現在應該已經被退休了。

集團子公司的業績表現，已經證明了「元老隊」仍可以有事業的第二春。只要他們願意擁抱新環境新事物，加上他們的經驗、人脈和人生閱歷，還有栽培年輕新一代的熱心，讓不同世代產生協同效益，就能創造很好，甚至更好的成績。

如果他們在傳統國際廣告公司任職，可能已經被年輕的外籍管理人員嫌棄，不是被投閒置散，便是職位岌岌可危，我很開心我們的系統能讓他們發揮優勢。我相信我們的系統也提供更好的退休保障，他們作為股東，如果做好企業傳承，退休後仍有被動收入。他們也可以選擇成為控股公司，投資其他公司，也能有另一種被動收入。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》