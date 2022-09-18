將元宇宙融入理財和生活？

將元宇宙（Metaverse）融入理財同生活？相信很多人都不太了解甚麼是Metaverse，感覺跟自己沒有甚麼關係。儘管近期經常有企業及品牌進駐元宇宙、發行NFT，但並非普羅大眾都明白如何運用。沒有投資藝術品習慣的朋友，可能會認為用AR/VR打機更實際。

但與許多金融科技人才交流過後，才發現元宇宙涵蓋範圍甚廣，涉及不同生活科技和金融工具。除了打機，Metaverse亦可以十分貼近生活，甚至應用到理財、商業合同及跨地區服務，是未來銀行金融業發展中不可或缺的元素。

中銀香港亦積極規劃元宇宙的發展藍圖，將Metaverse融入理財和生活，率先打造項目研發平台「MetaLab」和集金融、生活、娛樂於一身的「MetaMatchMarket」，建構新一代金融服務。未來，中銀香港客戶可以在元宇宙虛擬空間，隨時隨地掌握市場訊息，享受各類與日常生活息息相關的銀行金融服務，一面輕鬆理財，一面享受生活。

打造未來金融服務

「MetaLab創新實驗室」平台提供虛擬研發空間，與創科企業合作，深度驗證概念性項目的可行性，為客戶提供創新、可靠的銀行及金融服務。平台亦邀請行內數碼專家分享金融科技趨勢，深入分析元宇宙及數碼金融，包括數碼資產、區塊鏈技術等熱門話題，務求將領先科技逐一實踐。



體驗元宇宙精彩生活



「MetaMatchMarket」平台則為客戶提供新一代財富管理及生活體驗。透過Web 3.0生態技術及金融科技，客戶可以享受輕鬆又穩妥的理財方式。平台亦將聯乘品牌及企業，融入衣、食、住、行等元宇宙場境，讓客戶享受生活的同時，能為自己及家人籌劃未來，綻放精彩人生。



積極擴大應用層面 逐步實踐元宇宙規劃

「MetaLab創新實驗室」及「MetaMatchMarket」是中銀香港元宇宙發展的重要里程碑，它滙聚金融科技專家及企業，為開拓新一代的銀行及金融服務作好準備。

中銀香港期望在未來繼續研究和推出與元宇宙有關的生活科技和金融工具，加入開放銀行的概念，積極與不同創科企業、潮流品牌、工商企業及機構加緊聯繫及合作，透過深度研究和驗證，逐步實踐元宇宙的發展規劃，為客戶提供多元化的元宇宙體驗及服務。

了解更多詳情：https://www.bochk.com/dam/more/tc/metaverse.html

（特約）