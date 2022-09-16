大灣區商學院校長陳志輝教授：將港優勢融入國家發展大局　發揮「9+2」x 「官產學研」協同效應

香港的金融業根基深厚，國家《十四五規劃綱要》強調推動香港鞏固國際金融中心的地位，並朝着化身國際創新科技中心的方向邁進，正預視了這個獲國家鼎力支持的國際城市，未來在粵港澳大灣區的最佳定位。為充分發揮粵港澳大灣區內「9+2」的協同效應，社會各界普遍重視培育具備前瞻視野的大灣區金融人才，以推動香港將自身優勢融入國家發展大局，實現強強聯手，全面掌握眾多新機遇。



陳志輝教授既是在香港中文大學執教多年的市場學系榮休教授，也是熟悉金融發展的著名學者，一貫積極為社會事務出謀獻策。對於在2020年再度「出山」，應邀擔任大灣區商學院校長，他在接受香港經濟日報專訪時表示，最大原因在於洞悉香港未來的經濟發展命脈繫於大灣區，促使他希望藉此新角色，結合豐富的大學教學經驗與專業知識，進一步深耕以培訓大灣區專才為目標的教育專業，從而對香港、大灣區以至國家的發展作出更大貢獻。

▲ 大灣區商學院校長陳志輝教授

尋求大灣區最佳定位 融通全國實力如虎添翼



經濟日報：香港現階段在規劃完善的大灣區當中，應擔當怎樣的角色，並作出最合適的定位？

陳志輝：香港有很多特點和優勢，其一是市場導向的國際金融中心，也是著名的交通樞紐和貿易中心，一直頻繁進出內地與接通國際市場，扮演得天獨厚的雙循環角色；其二是建有第三條跑道的航空樞紐，待疫情過後，前程更是無可限量；其三是屬於全球最大的離岸人民幣業務中心，以至逐步發展為國際資產管理中心和風險管理中心，盡握先機；加上坐擁健全的法律制度，使其國際仲裁中心的地位同樣不可動搖。

隨着香港融入大灣區的內循環和大循環之中，料可將這些優勢發揮得更為淋漓盡致。而立足大灣區打好根基後，就是融通全國的時候，大灣區未來必須與上海、北京及四川等不同內地城市互相連結，繼續擴大協同效應。至於在融通全國後，亦要放眼世界，方能不斷擴大發展空間。



經濟日報：香港自回歸以來與國家的關係愈趨緊密，應如何結合大灣區提供的堅實後盾和助力，充分發揮本身的優勢，全面配合國家的發展大局？

陳志輝：我經常說香港是一個福地，在幅員廣大的內地市場支持下，為港人帶來很多資源和發展機會。然而，現時香港與內地的合作大多是「隨機合作」，而非經過深思熟慮或長遠規劃，因此在這方面還有偌大的改善空間。

就如現時經常提及的「9+2」內循環，雖然已有很多人有所作為，但放眼香港的眾多優勢，其實仍未做到最好。當中缺少的是策略性的結合，以達致強強聯手。正因如此，暫時尚未看到大灣區與其他省市的大循環內有太多展示協同效應的「示範單位」。這不是一件簡單的事，所以香港更要聯同大灣區內城市群策群力，試圖發揮本身優勢配合國家，國家內也有很多「高手」，要怎麼將這些人拉到一起，就是下一個境界需要考慮的問題。

▲ 陳志輝指出，融入大灣區後，香港應進一步通過連結上海等內地城市融通全國，發揮更大的協同效應。

融入策略性「9+2內循環」 實現強強聯手



經濟日報：大灣區內各個城市及兩大特區怎樣可通過互相取長補短，形成全方位的合作格局，以產生協同效應，帶來更大增益？

陳志輝：整體來說，要發揮最大的協同效應，應各自具有本身的策略，在尋找不同的合作夥伴時，思考如何在強強聯合下，帶來「一加一大於二」的成果，背後往往涉及一個超級網絡。當中包括我們經常提及的「官產學研」（政府、企業、學界及科研機構）加強合作，其作用舉足輕重。若此後可將大灣區「9+2」共11個地方的4大界別互相連結，如讓某個地區的最強產業與另一個城市的優秀科研機構加以合作，就是強強聯手的最佳例證。

以香港為例，很多大學的研究屬首屈一指，但這些研究項目卻未必能轉化為實用的產品。相對而言，倘若香港的大學能與深圳的企業互相合作，在兩地人才配合下，便有更大把握將這些研究成果「落地」，在廠房中實現商品化的流程。此外，一旦在生產過程中有需要融資，香港在相關領域較具優勢。由此可見，大灣區融合可促成各個城市在互相配合中，各自找到最佳定位，達致水乳交融式的協同效應。

經濟日報：你曾是香港一所大學的資深市場學系教授，在退休後於2020年擔任大灣區商學院校長，積極培育可在區內盡展所長的人才。你期望為持續推進本港與大灣區整體金融及創科領域的發展，發揮怎樣的作用？

陳志輝：我有很長時間在大學執教，退休後發現要再上一層樓，必須與時並進，促使我決心投入培訓大灣區人才的新角色。根據國內大循環和國內國際雙循環，就大灣區商學院的課程設計和學生來源方面，我的想法也有所不同。因此，課程設計並非以學科為本，而是以學生和地區為本，主要針對當地需要和學生的要求，並特設「六個支柱」：

1. 因時因地：確保能在大灣區以至全國融通；

2. 實事求是：即講求實用性，在課程中引用很多當地的例子，滿足大灣區高等教育中的需求；

3. 創業唯心：當社會和市場需要一種新的產業，便需要有人創業，如同「大灣區商學院」也是初創企業；

4. 科技唯識：現在科技進步、知識爆炸，某些科技對實事求是和因時因地來說特別有用；

5. 學貫中西：融通全國，亦要放眼世界，兩者結合更能發揮最大成效；

6. 海納百川：廣納他人的意見，再作決定，同時以向善的精神做生意，方能取得成功。

與此同時，針對大灣區人才培訓，另有五大板塊亦是不可或缺。包括設立核心科目、共同探討大灣區當前的問題、提供涵蓋理論與實踐的創業項目、大師指導研修重點專題，以及安排學生參與大灣區考察學習之旅，環環相扣，使學生可掌握大灣區領袖能思維與能力。

加強「官產學研」合作 建成超級網絡平台



經濟日報：要成功實現創業創新，有賴「官產學研」多方共同推動和協作，當中應如何作出配合？

陳志輝：「官產學研」有很多事項可以去做，當中不一定以香港為本位，大灣區的融合發展，讓大家可各自尋求所需的合作夥伴，作出相互的配合，從而達致最佳成效。如深圳的政府與香港的產業合作，已可產生很多不同的項目和模式，同時更能發揮彼此的優勢與潛力。

▲ 藉建立深圳、香港及澳門三地互認的金融科技人才培訓機制，有助將「9+2」的潛能充分發揮。

經濟日報：大灣區商學院又如何通過積極聯繫各界並加強合作，為香港及大灣區的發展，培育更多優秀的創業家以至具潛力的企業？

陳志輝：大灣區商學院旨在培育志在大灣區盡展所長的創業家及金融專才，並在本身的領域中具有特別優勢。我們期望學生在完成課程後，仍能以校友的身份，繼續與學校保持緊密聯繫。若有需要時可隨時回到學校，與教學團隊共同探討工作上遇到的問題；相對而言，他們亦能透過各自在專業或創業所得的經驗回饋學校，形成一個優秀的群體，與大灣區商學院的超級網絡平台互相配合，進一步貢獻社會、國家及世界。



經濟日報：建立獲深圳、香港及澳門三地認可的金融科技人才培訓機制，對加強培訓大灣區金融專才有何重要性及促進作用？

陳志輝：由大灣區商學院聯同香港電腦學會及生產力促進局共同推出的「深港澳金融科技師」專才計劃，獲香港、深圳和澳門的金管機構支持，在大灣區的「9+2」中，已有三個地理位置接近而又常有互動交流的城市通力合作，為大灣區金融科技行業發展培育人才。由於有關資歷獲三地互相認證，打通很多關卡，不但加強了課程的吸引力，也有助吸引更多導師樂意參與執教，以便為三個地區同時培訓人才，將「9+2」的潛能盡量發揮。與此同時，有關計劃亦是「官產學研」合作的典範，並成功建立了一個超級網絡平台。



經濟日報：你對有志加入金融業發展的年輕一代有甚麽寄語及鼓勵？

陳志輝：年輕人應建立自身的優勢去幫助他人，對喜歡的工作及事物，每天都要愛它多一些，並思考如何做到最好，以至可通過工作幫助更多的人。當中除了兼具宏觀視野與多角度思考外，也要擴闊眼界和胸襟。切記成功不會從天上掉下來，每個人都應該作出長遠規劃，預早構思下一步並作好準備，自然可早着先機，做事亦能事半功倍。



統籌：張志慧、朱震、劉麗麗

撰文：何詠儀、實習生 吳紫茵

視頻：馬錦輝、黃耀文、吳俊彪

攝影︰曾耀輝、本報資料圖片庫