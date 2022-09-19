富途安逸以香港市場為重心　擴展企業及機構服務業務

▲ 富途安逸拉近了上市企業與個人投資者的距離。

說到富途，一般人總會想起服務個人投資者的富途牛牛，但是富途服務的對象其實不止是個人投資者，還包括了企業和機構，而且服務更是非常多元化。富途證券國際(香港)有限公司的母公司富途控股（Nasdaq：FUTU）早前公佈2022年第二季業績，收入按年升10%至2.226億美元（17.5億港元），而當中財富管理和企業服務業務便貢獻近億港元。



從2016年開始探索To B（企業方）的業務，到2019年成立「富途安逸」品牌，正式營運企業及機構服務，富途都是抱着一步一腳印的心態建立「富途安逸」基礎，成立初期只提供IPO分銷*（*註：該業務由富途集團旗下持牌子公司提供服務，下同。）和一站式員工持股計劃解決方案（ESOP）兩大核心業務。經過近年來不斷發展，富途安逸基礎漸穩，核心業務數目更增至6個，除了原有的ESOP和IPO分銷*，亦包括親友股及國際配售*、投資者關係及公共關係平台服務、大宗交易及股票減持*。而在未來日子，富途安逸的服務重點，就在香港。



屹立香港 連接企業與投資者



富途安逸以香港為重點市場，為在此上市的企業及駐港機構提供一站式服務。香港的地理優越，且擁有獨特的定位，是中國內地與海外資本市場的樞紐，非常適合發展企業及機構服務業務，尤其是為不同企業提供上市前後的方案，協助上市企業與投資者連繫。

▲ 富途安逸為企業提供上市前中後的一站式服務。

富途安逸為企業提供一站式服務，從上市前到上市後都照顧周到，近年享用此服務的客戶包括友和（2347）、天齊鋰業（9696）和Prenetics（Nasdaq: PRE）。另外，富途在今年4月發表了題為《2022 IR數字化趨勢研究報告》，指出未來的投資者關係將會趨向以數據主導，而富途一直以來的任務，便是善用數據的力量，拉近投資者與企業的距離，同時收窄個人投資者與機構投資者所接收的資訊差距，使整個金融交易的生態變得更完整。



醫思健康（2138.HK）是富途安逸的合作伙伴之一。醫思健康旗下擁有眾多醫療業務和品牌，每月均要發放不同訊息，為節省以往反覆審核和討論發佈的流程，公司建立數碼化訊息發佈系統，根據訊息的重要程度來決定發佈渠道及範圍。就面向個人投資者的傳播，醫思健康便能通過富途企業號精準發佈，以最有效率的方式把訊息通知目標人群。

▲ 富途「企業號」和「機構號」均容許客戶在專屬頁面舉行直播活動，方便公司管理層與個人投資者直接交流。

從事垃圾焚燒發電的粵豐環保（1381.HK）亦成為了富途安逸的用家。粵豐環保行業比較專門，一般投資者不容易理解，公司便藉着「企業號」把艱深的資訊和知識簡化，並製作生動有趣的短片，向追蹤該公司「企業號」的投資者詳細說明業務，展示公司在垃圾處理方面的技術優勢。除此之外，公司亦舉行了多次線上業績發佈會和管理層面對面活動，加深投資者對公司業務的了解。

▲ 個人投資者只需追蹤富途「企業號」和「機構號」，便可即時得知上市企業或基金公司的最新動態，有助迅速部署。

根據2022年第二季的數據，富途安逸至今為276間企業提供了IPO分銷及IR服務；ESOP期權管理累計簽約客戶數目多達519間，較第一季度增加60間，按年增長97.3%。現時共有1000間企業進駐富途「企業號」，其中在第二季新增了比亞迪電子、天齊鋰業和天瑞水泥等。另外，截至今年第二季為止，有近500間企業在「企業號」上開展季度業績直播活動，數目超過700場，當中近100間企業更開展管理層面對面活動，加強企業與個人投資者的互動溝通。



機構業務將是重點發展方向



富途安逸的六大核心業務快速擴張，而事實上，全球超過60間明星級基金公司和資產管理公司已與富途緊密合作，透過富途發佈重要資訊，例如業績公佈、新產品上市和各種宣傳。同時，富途的全平台資源和專業投資顧問團隊，也因應機構客戶需求提供客製化服務，例如股票買賣、債券買賣、公開集資、私募基金產品發行等。



很多企業和機構把大筆資金存放銀行，但利息利潤甚為微薄，若相同資金存放富途，則能享受更佳的靈活性。企業不但能享受專屬的買賣服務，更可透過富途的平台，認購或購買只限專業及機構投資者的產品，增加投資回報。



富途深信金融科技能為香港金融市場注入源源不絕的新動力，而富途安逸正正充份運用了富途本身的金融交易及資訊互動平台之技術優勢，同時滿足投資者投資及企業融資所需，助力香港金融市場持續蓬勃發展。



（特約）