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利淡消息湧現 「買樓即賺」神話逐漸破滅

置業家居 2022/09/17

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近日樓市充斥着利淡消息，樓價持續回軟，對比年初已下調近8%，過去近10年「買樓即賺」神話亦逐漸破滅。

據利嘉閣數據，2022年8月二手成交獲利比例跌穿九成，更為近12年來的新低。資料顯示，在已知入手價的

...

撰文 : 駱婉珊

欄名 : 編者的話

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