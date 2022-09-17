利淡消息湧現 「買樓即賺」神話逐漸破滅 置業家居 2022/09/17 分享： 分享： 近日樓市充斥着利淡消息，樓價持續回軟，對比年初已下調近8%，過去近10年「買樓即賺」神話亦逐漸破滅。 據利嘉閣數據，2022年8月二手成交獲利比例跌穿九成，更為近12年來的新低。資料顯示，在已知入手價的 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 本港樓價全面回落 料全年至少跌一成 2022/09/10 本港樓價全面回落 料全年至少跌一成 無懼樓市轉角積極推盤 發展商貼市價開售搶購買力 2022/09/03 無懼樓市轉角積極推盤 發展商貼市價開售搶購買力 疫情反覆恐再收緊防疫 發展商貼市開售盡吸客 2022/08/27 疫情反覆恐再收緊防疫 發展商貼市開售盡吸客 利淡因素夾擊 低價蝕讓成交頻現 2022/08/20 利淡因素夾擊 低價蝕讓成交頻現 樓市前景不明 發展商開價克制吸客 2022/08/13 樓市前景不明 發展商開價克制吸客 樓價 東霖苑 二手市場 加息 一手市場