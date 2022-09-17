利淡消息湧現 「買樓即賺」神話逐漸破滅

近日樓市充斥着利淡消息，樓價持續回軟，對比年初已下調近8%，過去近10年「買樓即賺」神話亦逐漸破滅。

據利嘉閣數據，2022年8月二手成交獲利比例跌穿九成，更為近12年來的新低。資料顯示，在已知入手價的

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