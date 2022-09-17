「息魔」殺到！ 勿借盡入市 小心失預算 置業家居 2022/09/17 分享： 分享： 【市況分析】加息期尚未殺到，樓價由年初至今經已回軟，美國於下周議息過後，再加息0.75厘的機會極高，在港美息差逐步拉闊下，本港銀行短期內勢必跟隨，加重供樓人士負擔之餘，假若加息幅度高，更會為樓價帶來沉 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 樓價回軟 今年首三季蒸發近8% 邊個屋苑跌最多？ 今日 樓價回軟 今年首三季蒸發近8% 邊個屋苑跌最多？ 海怡半島3房套$1,638萬沽 造價重返2017年水平 今日 海怡半島3房套$1,638萬沽 造價重返2017年水平 星河明居呎價跌逾一成 3房套$898萬成交 今日 星河明居呎價跌逾一成 3房套$898萬成交 沙田第一城呎價累跌近10% 2房$400萬有交易 今日 沙田第一城呎價累跌近10% 2房$400萬有交易 你可能感興趣 樓價回軟 今年首三季蒸發近8% 邊個屋苑跌最多？ 今日 01:00 樓價回軟 今年首三季蒸發近8% 邊個屋苑跌最多？ 海怡半島3房套$1,638萬沽 造價重返2017年水平 今日 01:00 海怡半島3房套$1,638萬沽 造價重返2017年水平 星河明居呎價跌逾一成 3房套$898萬成交 今日 01:00 星河明居呎價跌逾一成 3房套$898萬成交 最新專欄文章 更多 樓價回軟 今年首三季蒸發近8% 邊個屋苑跌最多？ 今日 樓價回軟 今年首三季蒸發近8% 邊個屋苑跌最多？ 沙田第一城呎價累跌近10% 2房$400萬有交易 今日 沙田第一城呎價累跌近10% 2房$400萬有交易 星河明居呎價跌逾一成 3房套$898萬成交 今日 星河明居呎價跌逾一成 3房套$898萬成交 海怡半島3房套$1,638萬沽 造價重返2017年水平 今日 海怡半島3房套$1,638萬沽 造價重返2017年水平 獨家 - 專訪瑞士百達陳東 內地經濟全年料僅增3.2% 看好朝陽行業突圍 2022/09/13 專訪瑞士百達陳東 內地經濟全年料僅增3.2% 看好朝陽行業突圍 財政預算案 銀行