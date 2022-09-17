「息魔」殺到！ 勿借盡入市 小心失預算

【市況分析】加息期尚未殺到，樓價由年初至今經已回軟，美國於下周議息過後，再加息0.75厘的機會極高，在港美息差逐步拉闊下，本港銀行短期內勢必跟隨，加重供樓人士負擔之餘，假若加息幅度高，更會為樓價帶來沉

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