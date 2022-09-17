樓價回軟 今年首三季蒸發近8% 邊個屋苑跌最多？ 置業家居 2022/09/17 分享： 分享： 加息期快將重臨，加上疫情走勢反覆，直接拖累樓價表現，二手亦頻錄低市價及蝕讓交投，以中原城市領先指數（CCL）計算，今年首3季累挫7.5%，成分屋苑樓價跌多升少，下跌幅度更多於大市，以跌幅最高的20個屋 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 「息魔」殺到！ 勿借盡入市 小心失預算 今日 「息魔」殺到！ 勿借盡入市 小心失預算 海怡半島3房套$1,638萬沽 造價重返2017年水平 今日 海怡半島3房套$1,638萬沽 造價重返2017年水平 星河明居呎價跌逾一成 3房套$898萬成交 今日 星河明居呎價跌逾一成 3房套$898萬成交 沙田第一城呎價累跌近10% 2房$400萬有交易 今日 沙田第一城呎價累跌近10% 2房$400萬有交易 你可能感興趣 「息魔」殺到！ 勿借盡入市 小心失預算 今日 01:00 「息魔」殺到！ 勿借盡入市 小心失預算 海怡半島3房套$1,638萬沽 造價重返2017年水平 今日 01:00 海怡半島3房套$1,638萬沽 造價重返2017年水平 星河明居呎價跌逾一成 3房套$898萬成交 今日 01:00 星河明居呎價跌逾一成 3房套$898萬成交 最新專欄文章 更多 沙田第一城呎價累跌近10% 2房$400萬有交易 今日 沙田第一城呎價累跌近10% 2房$400萬有交易 星河明居呎價跌逾一成 3房套$898萬成交 今日 星河明居呎價跌逾一成 3房套$898萬成交 海怡半島3房套$1,638萬沽 造價重返2017年水平 今日 海怡半島3房套$1,638萬沽 造價重返2017年水平 「息魔」殺到！ 勿借盡入市 小心失預算 今日 「息魔」殺到！ 勿借盡入市 小心失預算 獨家 - 專訪瑞士百達陳東 內地經濟全年料僅增3.2% 看好朝陽行業突圍 2022/09/13 專訪瑞士百達陳東 內地經濟全年料僅增3.2% 看好朝陽行業突圍 豪宅 二手市場 維景灣畔 德福花園 美孚新邨 黃埔花園