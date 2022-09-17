樓價回軟 今年首三季蒸發近8% 邊個屋苑跌最多？

加息期快將重臨，加上疫情走勢反覆，直接拖累樓價表現，二手亦頻錄低市價及蝕讓交投，以中原城市領先指數（CCL）計算，今年首3季累挫7.5%，成分屋苑樓價跌多升少，下跌幅度更多於大市，以跌幅最高的20個屋

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