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天水圍Wetland Seasons Bay 3期 首推78伙 折實價$496.8萬起

置業家居 2022/09/17

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息魔將至，新盤紛加快推售部署，其中，新地旗下天水圍Wetland Seasons Bay 3期，於周四（15日）公布首張價單，折實價$496.8萬起，並最快於下周開售。

Wetland Seasons

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欄名 : 新盤速遞

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