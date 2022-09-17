粉嶺北ONE INNOVALE – Bellevue首批83伙 折實最平$306.8萬起

恒地發展的粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue亦加入戰團，於周四（15日）獲批售樓紙後，隨即上載樓書，並於周五（16日）公布首張價單，涉及83伙，最高7%折扣，折實價$306.8萬起。

恒基

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