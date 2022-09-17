粉嶺北ONE INNOVALE – Bellevue首批83伙 折實最平$306.8萬起 置業家居 2022/09/17 分享： 分享： 恒地發展的粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue亦加入戰團，於周四（15日）獲批售樓紙後，隨即上載樓書，並於周五（16日）公布首張價單，涉及83伙，最高7%折扣，折實價$306.8萬起。 恒基 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 黃竹坑晉環下周二加推共160伙 開放式折實$886.9萬起入場 今日 黃竹坑晉環下周二加推共160伙 開放式折實$886.9萬起入場 天水圍Wetland Seasons Bay 3期 首推78伙 折實價$496.8萬起 今日 天水圍Wetland Seasons Bay 3期 首推78伙 折實價$496.8萬起 Wetland Seasons Bay 3期部署下周開價 參考同系前兩期造價水平 2022/09/10 Wetland Seasons Bay 3期部署下周開價 參考同系前兩期造價水平 屯門飛揚第1期累沽207伙套現$11.5億 夥經絡推首年2.75厘按揭 2022/09/10 屯門飛揚第1期累沽207伙套現$11.5億 夥經絡推首年2.75厘按揭 啟德MIAMI QUAY I下周一首輪賣138伙 折實$524.2萬起 2022/09/10 啟德MIAMI QUAY I下周一首輪賣138伙 折實$524.2萬起 上車盤 一手市場