黃竹坑晉環下周二加推共160伙 開放式折實$886.9萬起入場 置業家居 2022/09/17 分享： 分享： 由路勁、平保及港鐵合作發展的黃竹坑港島南岸晉環，亦加推新一張價單應市，該盤於周三（14日）公布6號價單，共涉80伙，同時新增開放式戶3.7%樓價折扣，即變相減價，令最高折扣額達21.7%，折實入場價$ ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 粉嶺北ONE INNOVALE – Bellevue首批83伙 折實最平$306.8萬起 今日 粉嶺北ONE INNOVALE – Bellevue首批83伙 折實最平$306.8萬起 天水圍Wetland Seasons Bay 3期 首推78伙 折實價$496.8萬起 今日 天水圍Wetland Seasons Bay 3期 首推78伙 折實價$496.8萬起 Wetland Seasons Bay 3期部署下周開價 參考同系前兩期造價水平 2022/09/10 Wetland Seasons Bay 3期部署下周開價 參考同系前兩期造價水平 屯門飛揚第1期累沽207伙套現$11.5億 夥經絡推首年2.75厘按揭 2022/09/10 屯門飛揚第1期累沽207伙套現$11.5億 夥經絡推首年2.75厘按揭 啟德MIAMI QUAY I下周一首輪賣138伙 折實$524.2萬起 2022/09/10 啟德MIAMI QUAY I下周一首輪賣138伙 折實$524.2萬起 銷售安排 晉環 一手市場