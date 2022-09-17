黃竹坑晉環下周二加推共160伙 開放式折實$886.9萬起入場

由路勁、平保及港鐵合作發展的黃竹坑港島南岸晉環，亦加推新一張價單應市，該盤於周三（14日）公布6號價單，共涉80伙，同時新增開放式戶3.7%樓價折扣，即變相減價，令最高折扣額達21.7%，折實入場價$

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