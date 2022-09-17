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綠景璽悅灣南灣新晉豪宅 連裝修￥475萬起入場

置業家居 2022/09/17

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有着珠海南灣新貴豪宅之稱的綠景璽悅灣，最新加推第3幢住宅單位，首期由￥145萬起。

綠景璽悅灣坐落於珠海主城核心豪宅板塊——南灣之上，佔地約17.8萬平方米，總建築面積達80萬平方米，計劃分北、中及南3

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欄名 : 大灣區樓市

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