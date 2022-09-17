綠景璽悅灣南灣新晉豪宅 連裝修￥475萬起入場 置業家居 2022/09/17 分享： 分享： 有着珠海南灣新貴豪宅之稱的綠景璽悅灣，最新加推第3幢住宅單位，首期由￥145萬起。 綠景璽悅灣坐落於珠海主城核心豪宅板塊——南灣之上，佔地約17.8萬平方米，總建築面積達80萬平方米，計劃分北、中及南3 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 大灣區樓市 最新專欄文章 更多 肇慶香港城近高鐵 2房連精裝售￥70萬起 2022/09/10 肇慶香港城近高鐵 2房連精裝售￥70萬起 家和城‧閱湖推3至4房戶 售價￥160萬起 2022/08/27 家和城‧閱湖推3至4房戶 售價￥160萬起 富力新天地‧富雲璟核心區地段 推2至5房 首期￥96萬起 2022/08/20 富力新天地‧富雲璟核心區地段 推2至5房 首期￥96萬起 粵海拾桂府加推3至4房 連裝修售￥225萬起 2022/08/06 粵海拾桂府加推3至4房 連裝修售￥225萬起 人民幣 大灣區 豪宅 車位 南灣 板塊