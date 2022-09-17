倫敦The Leslie, Riverscape戶戶備特大窗戶 盡賞泰晤士河景 置業家居 2022/09/17 分享： 分享： 英國倫敦泰晤士河畔一帶環境優美之餘，發展亦日漸成熟，坐落該區的住宅項目Riverscape日前推出最新一期「The Leslie」，單幢設計，只設42伙1至3房單位，1房戶售價約$378萬港元起跳，預 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 多倫多Queen Church坐落核心商業區 開放式售$435萬起 2022/09/10 多倫多Queen Church坐落核心商業區 開放式售$435萬起 吉隆坡Lucentia Residences清一色2房 連車位售$250萬起 2022/09/03 吉隆坡Lucentia Residences清一色2房 連車位售$250萬起 伯明翰Affinity Living Lancaster Wharf享河畔美景 1房$210萬餘入場 2022/08/27 伯明翰Affinity Living Lancaster Wharf享河畔美景 1房$210萬餘入場 大阪The Peak Chiyozaki~Osaka Dome 1房$180萬入場 回報高達5% 2022/08/20 大阪The Peak Chiyozaki~Osaka Dome 1房$180萬入場 回報高達5% 英國屈福特The Clarendon坐落核心商業區 租務潛力佳 2022/08/13 英國屈福特The Clarendon坐落核心商業區 租務潛力佳 英國 倫敦 海外物業 英鎊