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倫敦The Leslie, Riverscape戶戶備特大窗戶 盡賞泰晤士河景

置業家居 2022/09/17

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英國倫敦泰晤士河畔一帶環境優美之餘，發展亦日漸成熟，坐落該區的住宅項目Riverscape日前推出最新一期「The Leslie」，單幢設計，只設42伙1至3房單位，1房戶售價約$378萬港元起跳，預

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欄名 : 海外置業

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