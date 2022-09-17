【推介一】捷克館參展商 以工藝聞名於世 置業家居 2022/09/17 分享： 分享： 今屆特色之一，是7個別具民族色彩的捷克館參展商，包括SilentLab傢俬、UBRD木藝、Elite Bohemia水晶燈、Petrof鋼琴、Halama水晶玻璃、Hunat Glass玻璃及 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居頭條 相關文章 FIND－Design Fair Asia 2022創意交鋒 打開亞洲設計之門 今日 FIND－Design Fair Asia 2022創意交鋒 打開亞洲設計之門 【推介二】意大利Boffi廚櫃 結合50%回收物料 今日 【推介二】意大利Boffi廚櫃 結合50%回收物料 【推介三】Compasso d'Oro Award展區 雲集意大利得獎作 今日 【推介三】Compasso d'Oro Award展區 雲集意大利得獎作 你可能感興趣 FIND－Design Fair Asia 2022創意交鋒 打開亞洲設計之門 今日 01:00 FIND－Design Fair Asia 2022創意交鋒 打開亞洲設計之門 【推介二】意大利Boffi廚櫃 結合50%回收物料 今日 01:00 【推介二】意大利Boffi廚櫃 結合50%回收物料 【推介三】Compasso d'Oro Award展區 雲集意大利得獎作 今日 01:00 【推介三】Compasso d'Oro Award展區 雲集意大利得獎作 最新專欄文章 更多 FIND－Design Fair Asia 2022創意交鋒 打開亞洲設計之門 今日 FIND－Design Fair Asia 2022創意交鋒 打開亞洲設計之門 【推介三】Compasso d'Oro Award展區 雲集意大利得獎作 今日 【推介三】Compasso d'Oro Award展區 雲集意大利得獎作 【推介二】意大利Boffi廚櫃 結合50%回收物料 今日 【推介二】意大利Boffi廚櫃 結合50%回收物料 可持續發展家具 實踐綠色保育生活 2022/09/10 可持續發展家具 實踐綠色保育生活 【推介三】香港TREE 以家具連繫大自然 2022/09/10 【推介三】香港TREE 以家具連繫大自然 新加坡