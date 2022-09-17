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【推介二】意大利Boffi廚櫃 結合50%回收物料

置業家居 2022/09/17

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著名建築師Piero Lissoni為Boffi設計的Combine Evolution廚房，結合了兩組並排的島形廚櫃，還有一組西式長枱，鮮明劃分了洗滌區、煮食區及用餐區。簡潔而集多功能設計的特色廚櫃

...

欄名 : 家居頭條

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