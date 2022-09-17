【推介二】意大利Boffi廚櫃 結合50%回收物料 置業家居 2022/09/17 分享： 分享： 著名建築師Piero Lissoni為Boffi設計的Combine Evolution廚房，結合了兩組並排的島形廚櫃，還有一組西式長枱，鮮明劃分了洗滌區、煮食區及用餐區。簡潔而集多功能設計的特色廚櫃 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居頭條 相關文章 FIND－Design Fair Asia 2022創意交鋒 打開亞洲設計之門 今日 FIND－Design Fair Asia 2022創意交鋒 打開亞洲設計之門 【推介一】捷克館參展商 以工藝聞名於世 今日 【推介一】捷克館參展商 以工藝聞名於世 【推介三】Compasso d'Oro Award展區 雲集意大利得獎作 今日 【推介三】Compasso d'Oro Award展區 雲集意大利得獎作 你可能感興趣 FIND－Design Fair Asia 2022創意交鋒 打開亞洲設計之門 今日 01:00 FIND－Design Fair Asia 2022創意交鋒 打開亞洲設計之門 【推介一】捷克館參展商 以工藝聞名於世 今日 01:00 【推介一】捷克館參展商 以工藝聞名於世 【推介三】Compasso d'Oro Award展區 雲集意大利得獎作 今日 01:00 【推介三】Compasso d'Oro Award展區 雲集意大利得獎作 最新專欄文章 更多 FIND－Design Fair Asia 2022創意交鋒 打開亞洲設計之門 今日 FIND－Design Fair Asia 2022創意交鋒 打開亞洲設計之門 【推介三】Compasso d'Oro Award展區 雲集意大利得獎作 今日 【推介三】Compasso d'Oro Award展區 雲集意大利得獎作 【推介一】捷克館參展商 以工藝聞名於世 今日 【推介一】捷克館參展商 以工藝聞名於世 可持續發展家具 實踐綠色保育生活 2022/09/10 可持續發展家具 實踐綠色保育生活 【推介三】香港TREE 以家具連繫大自然 2022/09/10 【推介三】香港TREE 以家具連繫大自然 新加坡