【推介三】Compasso d'Oro Award展區 雲集意大利得獎作 置業家居 2022/09/17 分享： 分享： 與米蘭ADI設計博物館合作的主題展區，特別展出歷年最具代表性的得獎設計，其中包括2019年由意大利設計品牌adriano design創作的電磁爐Ordine。它的外觀儼如一組揚聲器，其實是一組可掛牆 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居頭條 相關文章 FIND－Design Fair Asia 2022創意交鋒 打開亞洲設計之門 今日 FIND－Design Fair Asia 2022創意交鋒 打開亞洲設計之門 【推介一】捷克館參展商 以工藝聞名於世 今日 【推介一】捷克館參展商 以工藝聞名於世 【推介二】意大利Boffi廚櫃 結合50%回收物料 今日 【推介二】意大利Boffi廚櫃 結合50%回收物料 你可能感興趣 FIND－Design Fair Asia 2022創意交鋒 打開亞洲設計之門 今日 01:00 FIND－Design Fair Asia 2022創意交鋒 打開亞洲設計之門 【推介一】捷克館參展商 以工藝聞名於世 今日 01:00 【推介一】捷克館參展商 以工藝聞名於世 【推介二】意大利Boffi廚櫃 結合50%回收物料 今日 01:00 【推介二】意大利Boffi廚櫃 結合50%回收物料 最新專欄文章 更多 FIND－Design Fair Asia 2022創意交鋒 打開亞洲設計之門 今日 FIND－Design Fair Asia 2022創意交鋒 打開亞洲設計之門 【推介二】意大利Boffi廚櫃 結合50%回收物料 今日 【推介二】意大利Boffi廚櫃 結合50%回收物料 【推介一】捷克館參展商 以工藝聞名於世 今日 【推介一】捷克館參展商 以工藝聞名於世 可持續發展家具 實踐綠色保育生活 2022/09/10 可持續發展家具 實踐綠色保育生活 【推介三】香港TREE 以家具連繫大自然 2022/09/10 【推介三】香港TREE 以家具連繫大自然 家電 展覽 疫情 意大利