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【推介三】Compasso d'Oro Award展區 雲集意大利得獎作

置業家居 2022/09/17

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與米蘭ADI設計博物館合作的主題展區，特別展出歷年最具代表性的得獎設計，其中包括2019年由意大利設計品牌adriano design創作的電磁爐Ordine。它的外觀儼如一組揚聲器，其實是一組可掛牆

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欄名 : 家居頭條

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