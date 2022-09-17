Francfranc新店登陸旺角 推全新PHANTASIEN藝術系列 置業家居 2022/09/17 分享： 分享： 日本人氣家居品牌Francfranc，MOKO新世紀廣場店現已開幕，帶來多款秋冬家具新品。同時Francfranc踏入成立30周年，發售今季新系列PHANTASIEN，解作多元世界，推出三大不同元素的 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 IKEA全新KRÖSAMOS廚具登場 打造秋日溫馨飯桌 今日 IKEA全新KRÖSAMOS廚具登場 打造秋日溫馨飯桌 設計師研發環保物料 化廢為寶 雞蛋殼變磚牆 2022/09/10 設計師研發環保物料 化廢為寶 雞蛋殼變磚牆 德國家具pulpo 透視玻璃藝術 2022/09/03 德國家具pulpo 透視玻璃藝術 Dyson新配件 首創梳毛神器 2022/09/03 Dyson新配件 首創梳毛神器 NETGEAR最新WiFi套裝系列 享受極速穩定寬頻網絡 2022/08/27 NETGEAR最新WiFi套裝系列 享受極速穩定寬頻網絡 消費資訊 IKEA Francfranc