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Francfranc新店登陸旺角 推全新PHANTASIEN藝術系列

置業家居 2022/09/17

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日本人氣家居品牌Francfranc，MOKO新世紀廣場店現已開幕，帶來多款秋冬家具新品。同時Francfranc踏入成立30周年，發售今季新系列PHANTASIEN，解作多元世界，推出三大不同元素的

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欄名 : 家居新知

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