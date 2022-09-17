IKEA全新KRÖSAMOS廚具登場 打造秋日溫馨飯桌

【同場加映】踏進初秋，IKEA聯同瑞典設計師Henrik & Ida Preutz，創作出全新KROSAMOS廚具系列，外形精緻且實用，以溫暖的秋季色調，為廚房和飯桌注入滿滿儀式感。

系列包括多款採用半

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