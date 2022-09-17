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兩年一度雙年展 碼頭免費展覽 天星小輪遊青衣

副刊版 2022/09/17

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喜歡一個城市，自然希望認識及了解更多，建立更親密的關係。兩年一度的本地建築界盛事-港深城市\建築雙城雙年展（香港）（下稱「雙年展」）第二階段展覽壓軸展出，透過展覽及活動，反思對香港的想法及體會，加深對

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欄名 : 本地遊

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