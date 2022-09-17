兩年一度雙年展 碼頭免費展覽 天星小輪遊青衣 副刊版 2022/09/17 分享： 分享： 喜歡一個城市，自然希望認識及了解更多，建立更親密的關係。兩年一度的本地建築界盛事-港深城市\建築雙城雙年展（香港）（下稱「雙年展」）第二階段展覽壓軸展出，透過展覽及活動，反思對香港的想法及體會，加深對 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 灣仔全新日系酒店 入住東瀛風榻榻米客房 2022/09/10 灣仔全新日系酒店 入住東瀛風榻榻米客房 海陸假期Seacation 坐豪華帆船 住千呎總統套房 2022/09/03 海陸假期Seacation 坐豪華帆船 住千呎總統套房 第六代山頂纜車升級啟航 全新綠色車身 擴大車廂及車站 2022/08/27 第六代山頂纜車升級啟航 全新綠色車身 擴大車廂及車站 海洋公園港島南海上觀光遊 $90起探索中環香港仔生態學保育 2022/08/26 海洋公園港島南海上觀光遊 $90起探索中環香港仔生態學保育 西港城深度探秘 首度開放天台威尼斯窗曝光 2022/08/22 西港城深度探秘 首度開放天台威尼斯窗曝光 香港 設計 展覽 中環 工作坊 西營盤 建築設計 裝置藝術 中環街市 天星小輪