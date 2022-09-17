西班牙海鮮飯周 必試正宗華倫西亞Paella

西班牙是頂級美食目的地，其美食在香港也極受歡迎。為慶祝9月20日在華倫西亞（Valencia）舉行的世界海鮮飯日（World Paella Day），西班牙國家旅遊局與提供多款西班牙海鮮飯聞名的La

...