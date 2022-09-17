西班牙海鮮飯周 必試正宗華倫西亞Paella 副刊版 2022/09/17 分享： 分享： 西班牙是頂級美食目的地，其美食在香港也極受歡迎。為慶祝9月20日在華倫西亞（Valencia）舉行的世界海鮮飯日（World Paella Day），西班牙國家旅遊局與提供多款西班牙海鮮飯聞名的La ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 港威酒店海鮮自助晚餐 任嘗法國生蠔+小龍蝦 今日 港威酒店海鮮自助晚餐 任嘗法國生蠔+小龍蝦 嘉里酒店推日式下午茶 送HABA價值$2,285美容禮品及療程 2022/09/14 嘉里酒店推日式下午茶 送HABA價值$2,285美容禮品及療程 尖沙咀凱悅推出韓國香印提子下午茶 品嘗果味鹹甜美食 2022/09/10 尖沙咀凱悅推出韓國香印提子下午茶 品嘗果味鹹甜美食 中秋夜賞立體光雕投影 《綻放大館》照亮檢閱廣場 2022/09/10 中秋夜賞立體光雕投影 《綻放大館》照亮檢閱廣場 口利福周日點心放題Brunch 任點任食4小時兼送一瓶香檳 2022/09/05 口利福周日點心放題Brunch 任點任食4小時兼送一瓶香檳 餐廳 海鮮 西班牙