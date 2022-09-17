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西班牙海鮮飯周 必試正宗華倫西亞Paella

副刊版 2022/09/17

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西班牙是頂級美食目的地，其美食在香港也極受歡迎。為慶祝9月20日在華倫西亞（Valencia）舉行的世界海鮮飯日（World Paella Day），西班牙國家旅遊局與提供多款西班牙海鮮飯聞名的La

...

欄名 : 新鮮熱辣

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