港威酒店海鮮自助晚餐 任嘗法國生蠔+小龍蝦

港威酒店Three on Canton推出全新的「海鮮盛薈自助晚餐」，供應琳瑯滿目的海鮮美饌、冷盤及熱葷外，還有餐廳多款招牌美食及精緻甜品等，讓食客能享受一場豐盛的海鮮盛宴。

大廚特意搜羅及製作多款時令

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