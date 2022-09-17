英女王辭世 反思君主制作用何在 國際版 2022/09/17 分享： 分享： 英女王上周與世長辭，結束其在位長達70年的傳奇一生。女王逝世令不少民眾反思，現代君主作用何在，甚至是否應逐步廢除君主制。 是次推薦好書《The Diamond Queen：Elizabeth II ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 英削國債願景 卓慧思能實現嗎？ 2022/09/10 英削國債願景 卓慧思能實現嗎？ 卓慧思重振英國政治願景 救經濟仍為當務之急 2022/09/09 卓慧思重振英國政治願景 救經濟仍為當務之急 戈爾巴喬夫對普京 抱希望還是絕望？ 2022/09/03 戈爾巴喬夫對普京 抱希望還是絕望？ 戈爾巴喬夫錯估政局 俄鳥戰爭早埋伏線？ 2022/09/02 戈爾巴喬夫錯估政局 俄鳥戰爭早埋伏線？ 卓慧思倘任英揆 保守黨右翼政策延續？ 2022/08/27 卓慧思倘任英揆 保守黨右翼政策延續？ 政治 英國 查理斯 戴安娜 外交 蘇格蘭 貧富懸殊 英國廣播公司