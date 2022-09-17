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英女王辭世 反思君主制作用何在

國際版 2022/09/17

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英女王上周與世長辭，結束其在位長達70年的傳奇一生。女王逝世令不少民眾反思，現代君主作用何在，甚至是否應逐步廢除君主制。

是次推薦好書《The Diamond Queen：Elizabeth II

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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