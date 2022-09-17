騙徒偽冒李家超 特首辦籲市民警覺 政治版 2022/09/17 分享： 分享： 詐騙橫行！有港人被「賣豬仔」到東南亞，高官近來亦接連成為詐騙廣告中的「主角」，連特首李家超亦遭偽冒，特首辦昨日澄清，呼籲市民提高警覺，如有可疑盡快報警。 數月前，網上新聞平台及社交媒體不時出現「陳茂波最 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 特首夫人林麗嬋 任港姐決賽評判 2022/09/16 特首夫人林麗嬋 任港姐決賽評判 羅健熙：區選制度倘不變 民主黨續參選 2022/09/15 羅健熙：區選制度倘不變 民主黨續參選 陳國基代表港府 赴英領館弔唁 2022/09/14 陳國基代表港府 赴英領館弔唁 英女王駕崩 葉劉赴英領館弔唁 2022/09/13 英女王駕崩 葉劉赴英領館弔唁 李家超將遷禮賓府 修補料涉280萬 2022/09/10 李家超將遷禮賓府 修補料涉280萬 李家超 廣告 梁振英 特首辦 大欖郊野公園 員工宿舍 財政司