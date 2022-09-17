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騙徒偽冒李家超 特首辦籲市民警覺

政治版 2022/09/17

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詐騙橫行！有港人被「賣豬仔」到東南亞，高官近來亦接連成為詐騙廣告中的「主角」，連特首李家超亦遭偽冒，特首辦昨日澄清，呼籲市民提高警覺，如有可疑盡快報警。

數月前，網上新聞平台及社交媒體不時出現「陳茂波最

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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