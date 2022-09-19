傳遞愛心支持病童 鼓勵孩子成為小小慈善家

B.Duck最近與香港麥當勞叔叔之家慈善基金合作，推出別注版禮品套裝，希望透過慈善活動把快樂精神傳遞開去，同時令患病孩童與其家人感受到窩心與快樂氣息。

全新設計的別注版禮品套裝可愛又實用，包括手提袋、立

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