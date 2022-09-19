傳遞愛心支持病童 鼓勵孩子成為小小慈善家 副刊版 2022/09/19 分享： 分享： B.Duck最近與香港麥當勞叔叔之家慈善基金合作，推出別注版禮品套裝，希望透過慈善活動把快樂精神傳遞開去，同時令患病孩童與其家人感受到窩心與快樂氣息。 全新設計的別注版禮品套裝可愛又實用，包括手提袋、立 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 精品茗茶配輕素食 注入滋味活力 今日 精品茗茶配輕素食 注入滋味活力 港威酒店海鮮自助晚餐 任嘗法國生蠔+小龍蝦 2022/09/17 港威酒店海鮮自助晚餐 任嘗法國生蠔+小龍蝦 西班牙海鮮飯周 必試正宗華倫西亞Paella 2022/09/17 西班牙海鮮飯周 必試正宗華倫西亞Paella 嘉里酒店推日式下午茶 送HABA價值$2,285美容禮品及療程 2022/09/14 嘉里酒店推日式下午茶 送HABA價值$2,285美容禮品及療程 尖沙咀凱悅推出韓國香印提子下午茶 品嘗果味鹹甜美食 2022/09/10 尖沙咀凱悅推出韓國香印提子下午茶 品嘗果味鹹甜美食 設計 義工 麥當勞 慈善基金 謝安琪