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高危專業

副刊版 2022/09/19

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內地頂流藝人（頂流乃網絡潮語，頂級流量之意）又出事，飯局中熟娛樂圈的朋友就多料爆了。我最好奇的，不是那些據說是最紅的偶像明星個人品德怎樣，內情又是否如報道出來那般，而是這種話題事件，現在看來確實是有timing可循，新一浪層出不窮蓋過其時其他新聞，而且知名度又剛剛好，感覺是有大事就放些更大卡的名人料出來。到底這當中是否真有另一些不為所知的操作？

內幕人語，現在藝人管理是高危專業，有些團隊是專門做明星藝人名人的風險評估，以顧問服務的形式，配以數據分析，然後把對這些名人的檔案，交給影視製作或品牌企業去評估是否選用某人。

亦有一種更深入神秘的，是專門找名人的黑材料，掌握好之後，不會立即爆出來，而是睇準時候。如何決定是否爆料，就看爆料目的。以近年幾個大爭議的案例，有一種是自討苦吃，即可能是和親密的伴侶或合作人鬧翻，雙方其實之前已一直會收集些秘料來保護自己，這種較似私人恩怨，但細思極恐（網絡潮語，意即仔細想想，覺得恐怖至極）。

另一種，說實在，就是打擊競爭對手。無論是突然間紅得發紫的明星，又或者超帶貨的主持人，都非常高危。因為一旦成為了行內的領軍，霸佔太多資源（例如明星是佔了很多合作項目機會，搶了極多粉絲等；帶貨主就更明顯，一次綫上賣貨的金額勝過更多企業及電商一年的營業），容易成為眾矢之的。

而現在這社會狀況和規管中，其實是很難不踩雷。就算不是個人私德問題，也會輕易有經濟或稅務問題可挖出。

回到桃色陷阱，現在一切生活都通過手機，由約會到付費、行程記錄等，細節太容易外傳。於是老行尊結論，還是返回面對面談妥，現金交易好。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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