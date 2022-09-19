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健康「D」

副刊版 2022/09/19

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有一種維他命，人到中年不能忽略，它就是維他命D。

早在二○○七年，加拿大多倫多大學營養科學系教授Reinhold Vieth及其研究團隊，在醫學期刊《The American Journal of Clinical Nutrition》，發表了名為《The urgent need to recommend an intake of vitamin D that is effective》的文章。很多人以為維他命D只是促進鈣質吸收、幫助骨骼和預防軟骨病而已，但這十幾年的大量研究已揭示，維他命D對健康有驚人的防治效益，包括：第一型和第二型糖尿病、胰島素阻抗症、骨質疏鬆症、骨質關節炎、體內炎症、心血管疾病、高血壓、胰島素阻抗症、多發性硬化症、自體免疫性疾病、紅斑狼瘡、類風濕、兒童哮喘、病毒侵襲、抑鬱症和某些癌症。調轉角度去理解，人體維他命D不足，就會容易衍生以上毛病。

美國神經生物學博士Kristen Willeumier，亦大力推薦維他命D，因她發現維他命D能改善腦部神經，而認知功能障礙和新陳代謝問題，也跟人體缺乏維他命D有密切關係。

現時，估計全球達七成半人口是Vitamin D Deficiency（維他命D缺乏症）。陽光紫外綫波長的UVB，能令身體製造大量維他命D3（Cholecalciferol /膽鈣化醇）；若沒時間曬太陽，亦可透過食物獲取維他命D，含豐富維他命D的食物有：鱈魚肝油、三文魚、牛油和蛋黃。此外，優質維他命D3補充品，也可是忙碌都市人的選擇，因它會轉換成活性維他命D。

服用維他命D3，要同時有K2才能發揮最大效益。維他命D能助身體吸收較平時多二十倍的鈣，但必須依賴K2，才能將多出的鈣運送到骨骼，否則，那些多出來的鈣，會很容易積聚在不應該積聚的地方，例如：血管、關節等。比例上，10000IU的D3，需要有100mcg的K2，含豐富K2的食物，首選日本納豆，一茶匙納豆就已有150mcg；蛋黃也是好選擇，一個蛋黃已含有67至192mcg（視乎飼料品質）。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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