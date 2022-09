有一種維他命,人到中年不能忽略,它就是維他命D。

早在二○○七年,加拿大多倫多大學營養科學系教授Reinhold Vieth及其研究團隊,在醫學期刊《The American Journal of Clinical Nutrition》,發表了名為《The urgent need to recommend an intake of vitamin D that is effective》的文章。很多人以為維他命D只是促進鈣質吸收、幫助骨骼和預防軟骨病而已,但這十幾年的大量研究已揭示,維他命D對健康有驚人的防治效益,包括:第一型和第二型糖尿病、胰島素阻抗症、骨質疏鬆症、骨質關節炎、體內炎症、心血管疾病、高血壓、胰島素阻抗症、多發性硬化症、自體免疫性疾病、紅斑狼瘡、類風濕、兒童哮喘、病毒侵襲、抑鬱症和某些癌症。調轉角度去理解,人體維他命D不足,就會容易衍生以上毛病。

美國神經生物學博士Kristen Willeumier,亦大力推薦維他命D,因她發現維他命D能改善腦部神經,而認知功能障礙和新陳代謝問題,也跟人體缺乏維他命D有密切關係。

現時,估計全球達七成半人口是Vitamin D Deficiency(維他命D缺乏症)。陽光紫外綫波長的UVB,能令身體製造大量維他命D3(Cholecalciferol /膽鈣化醇);若沒時間曬太陽,亦可透過食物獲取維他命D,含豐富維他命D的食物有:鱈魚肝油、三文魚、牛油和蛋黃。此外,優質維他命D3補充品,也可是忙碌都市人的選擇,因它會轉換成活性維他命D。

服用維他命D3,要同時有K2才能發揮最大效益。維他命D能助身體吸收較平時多二十倍的鈣,但必須依賴K2,才能將多出的鈣運送到骨骼,否則,那些多出來的鈣,會很容易積聚在不應該積聚的地方,例如:血管、關節等。比例上,10000IU的D3,需要有100mcg的K2,含豐富K2的食物,首選日本納豆,一茶匙納豆就已有150mcg;蛋黃也是好選擇,一個蛋黃已含有67至192mcg(視乎飼料品質)。