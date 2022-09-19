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精品茗茶配輕素食 注入滋味活力

副刊版 2022/09/19

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生活太忙碌，早餐宜吃得豐富有營，午間則可素食主義減輕腸胃負擔，輕便簡約下午茶，更能藉機小休放鬆。若能配合時尚的茗茶之道，絕對可令身心舒暢。

位於中環的精品茶舍「茶研」，新推出多款全新素食主題菜式，讓客人

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欄名 : 新鮮熱辣

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