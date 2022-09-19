精品茗茶配輕素食 注入滋味活力 副刊版 2022/09/19 分享： 分享： 生活太忙碌，早餐宜吃得豐富有營，午間則可素食主義減輕腸胃負擔，輕便簡約下午茶，更能藉機小休放鬆。若能配合時尚的茗茶之道，絕對可令身心舒暢。 位於中環的精品茶舍「茶研」，新推出多款全新素食主題菜式，讓客人 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 傳遞愛心支持病童 鼓勵孩子成為小小慈善家 今日 傳遞愛心支持病童 鼓勵孩子成為小小慈善家 港威酒店海鮮自助晚餐 任嘗法國生蠔+小龍蝦 2022/09/17 港威酒店海鮮自助晚餐 任嘗法國生蠔+小龍蝦 西班牙海鮮飯周 必試正宗華倫西亞Paella 2022/09/17 西班牙海鮮飯周 必試正宗華倫西亞Paella 嘉里酒店推日式下午茶 送HABA價值$2,285美容禮品及療程 2022/09/14 嘉里酒店推日式下午茶 送HABA價值$2,285美容禮品及療程 尖沙咀凱悅推出韓國香印提子下午茶 品嘗果味鹹甜美食 2022/09/10 尖沙咀凱悅推出韓國香印提子下午茶 品嘗果味鹹甜美食 飲食資訊 茶品 餐廳 中環 菜式 素食