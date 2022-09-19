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馬哥孛羅香港酒店推出全新自助晚餐及下午茶

副刊版 2022/09/19

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馬哥孛羅咖啡廳由即日至10月31日推出全新海鮮鴨肝自助晚餐（$608起/位，另加一），包括一系列鴨肝美饌及時令海鮮，冷盤包括鴨肝批及鴨肝慕絲泡芙，熱葷有鴨肝炒飯及鮮蝦鴨肝炒米等，每晚輪流供應。每位食客

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欄名 : News

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