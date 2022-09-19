馬哥孛羅香港酒店推出全新自助晚餐及下午茶 副刊版 2022/09/19 分享： 分享： 馬哥孛羅咖啡廳由即日至10月31日推出全新海鮮鴨肝自助晚餐（$608起/位，另加一），包括一系列鴨肝美饌及時令海鮮，冷盤包括鴨肝批及鴨肝慕絲泡芙，熱葷有鴨肝炒飯及鮮蝦鴨肝炒米等，每晚輪流供應。每位食客 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : News 最新專欄文章 更多 新加坡航空全力減碳 推新飛機可持續燃料及環保餐膳 2022/09/16 新加坡航空全力減碳 推新飛機可持續燃料及環保餐膳 Cartier 混合古典美的美洲豹 2022/09/14 Cartier 混合古典美的美洲豹 紡織及服裝可持續未來挑戰賽 2022/09/14 紡織及服裝可持續未來挑戰賽 米線陣推出櫻花蝦系列美食 2022/09/10 米線陣推出櫻花蝦系列美食 軒尼詩推出干邑與亞洲美食的團圓晚宴 2022/09/09 軒尼詩推出干邑與亞洲美食的團圓晚宴 酒店 蛋 咖啡 海鮮 蝦 下午茶 瑞士 晚餐 自助餐 生蠔