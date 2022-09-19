小米地震預警專利 關機也可接收通知 行政人員版 2022/09/19 分享： 分享： 地震可造成人命傷亡及財物損失，小米旗下兩間子公司日前公布一項地震預警新專利，據悉能向處於關機狀態的裝置，發送地震預警通知。 北京小米移動軟件有限公司、北京小米松果電子有限公司，公布「地震信息提醒方法、裝 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 《街霸6》明年推 官網招募10月封測 今日 《街霸6》明年推 官網招募10月封測 《模擬市民4》主遊戲 10月19起免費開放 2022/09/16 《模擬市民4》主遊戲 10月19起免費開放 南韓指侵用戶私隱 Google及Meta罰5.7億 2022/09/16 南韓指侵用戶私隱 Google及Meta罰5.7億 星巴克推NFT 顧客解鎖賺獎勵 2022/09/14 星巴克推NFT 顧客解鎖賺獎勵 Meta旗下PyTorch 併入Linux基金會 2022/09/14 Meta旗下PyTorch 併入Linux基金會 地震 社會民生 科技行業 科技硬件 科技軟件 小米 專利