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小米地震預警專利 關機也可接收通知

行政人員版 2022/09/19

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地震可造成人命傷亡及財物損失，小米旗下兩間子公司日前公布一項地震預警新專利，據悉能向處於關機狀態的裝置，發送地震預警通知。

北京小米移動軟件有限公司、北京小米松果電子有限公司，公布「地震信息提醒方法、裝

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欄名 : 科技新知

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