《街霸6》明年推 官網招募10月封測 行政人員版 2022/09/19 分享： 分享： 格鬥遊戲《街霸Street Fighter 6》將於明年推出，遊戲開發商Capcom公開更多情報，包括在遊戲中加入世界巡迴賽及戰鬥中心新系統，並宣布將於香港時間10月7至10日進行封測，官網已在進行封 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 小米地震預警專利 關機也可接收通知 今日 小米地震預警專利 關機也可接收通知 《模擬市民4》主遊戲 10月19起免費開放 2022/09/16 《模擬市民4》主遊戲 10月19起免費開放 南韓指侵用戶私隱 Google及Meta罰5.7億 2022/09/16 南韓指侵用戶私隱 Google及Meta罰5.7億 星巴克推NFT 顧客解鎖賺獎勵 2022/09/14 星巴克推NFT 顧客解鎖賺獎勵 Meta旗下PyTorch 併入Linux基金會 2022/09/14 Meta旗下PyTorch 併入Linux基金會 遊戲 遊戲設置 電玩手遊 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件