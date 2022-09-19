《街霸6》明年推 官網招募10月封測

格鬥遊戲《街霸Street Fighter 6》將於明年推出，遊戲開發商Capcom公開更多情報，包括在遊戲中加入世界巡迴賽及戰鬥中心新系統，並宣布將於香港時間10月7至10日進行封測，官網已在進行封

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