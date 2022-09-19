施政報告創科政策 倡8方向着手

特首李家超將於10月19日發表他任內第一份施政報告。每屆特首首份施政報告的意義都特別重大，因為它間接地刻劃新一屆政府未來5年的工作藍圖。一如既往，特首早已開鑼，積極地進行公開諮詢，廣泛地收集市民對新一份施政報告的意見和建議，為此立法會科技創新功能組別議員邱達根亦不遺餘力，不久前安排了業界代表與創新科技及工業局局長孫東會面交流，直接向局長表達他們對施政報告的專業建議，筆者也是席上客，本文概括筆者在會議中提出的部分建議。

上任特首林鄭月娥在其2017年施政報告中，制定了上屆政府的創新及科技發展規劃，可是過去幾年香港遭受多重打擊，包括黑暴的野蠻破壞行為、立法會議員不停拉布、新冠疫情持續等，令政府舉步維艱，創科政策未能如期推行。

自《港區國安法》落實，社會「由亂轉治，由治及興」，因此筆者建議政府在編寫新施政報告時，可以考慮重新審視上屆政府所提出基於「8大方向」的創科政策，並因應香港現況進行優化。

以結果為目標 涵蓋官產學研用

概括而言，「8大方向」創科發展覆蓋官、產、學、研、用不同範疇。在官方面，政府帶頭採購本地創科技術，支持本地科研產業化；在產方面，提供創投資金、滙聚科技人才、推動「再工業化」，鼓勵本地創科創業；在學方面，推行科普教育，加深中小學生對STEM的興趣；在研方面，增加研發資源，例如把本地研發總開支相對本地生產總值（GDP）的比率加倍，目標是由當年0.73%增加至1.5%，並吸引海外頂級科研機構來港落戶，進一步提升本地創科產業；在用方面，開放政府數據、檢視現行法例及法規，鼓勵民間開發更多創新應用軟件，促進香港數碼經濟發展。

以上這些建議都非常實在，新一份施政報告必須「以結果為目標」，制定具體落實政策。針對這「8大方向」，以下是筆者的相關建議，供政府在編寫施政報告時作參考：

政府帶頭採購 聚焦資訊保安

在政府帶頭採購本地創科技術方面，建議政府要盡快制定採購政策，監督各部門的科技採購，特別是要關注資訊保安設備和服務。在維護國家安全的使命下，此舉非常重要，除了要保障政府內部運作安全外，更要防止香港成為國際黑客衝擊國家安全的後門。

在提供創投資金方面，建議政府擴大「創科創投基金」的「共同投資夥伴」範圍。現時的夥伴主要是科技金融投資機構（例如風險投資公司），政府可以考慮鼓勵大型國際科技公司（例如微軟、華為等）參加。從創科創業投資角度而言，這類公司不止能為初創企業提供資金和經驗，更重要的是能為初創公司帶來國際市場及商業網絡。

加碼優惠吸人才 避免落後星

近年香港人才流失問題愈來愈嚴重，筆者建議政府在滙聚科技人才方面再加碼，推出更多對外的優惠計劃，打造香港成為一個國際化「宜居、宜業、宜遊」的城市，吸引更多科技人才來港工作及定居，加強香港的創科實力；而且政府行動宜早不宜遲，避免落後於亞洲其他經濟體（如新加坡），甚至可以考慮從小做起，向合資格的境內、國外家庭招手，資助他們的子女來本港中小學寄宿上學。

然而「遠水不能救近火」，另外亦建議香港與深圳市政府開展「創科綠色通道」，讓持有特許「兩地人牌」的內地創科人員，可以「早出睌歸」，每日穿梭兩地，這安排對於新田科技城、河套等兩地創科合作重鎮的發展非常關鍵。

在推動再工業化方面，建議創科發展更多元化，除了上屆政府所支持的4大領域（AI、FinTech、生物科技、智慧城市）以外，加設「微電子」（microelectronics），並加快興建元朗創新園及相關設備，助力業界盡快啟動投入工作。

創科發展多元化 加設「微電子」

在增加研發資源方面，建議把本地研發總開支相對GDP的比率持續加碼，達至倍增目標，即由2020年的0.99%增加至2%；但由於這只是一項輸入指標，另建議政府同時也要制定輸出的關鍵績效指標（KPI），確保公帑用得其所。

在檢視現行法例及法規方面，建議與內地配合，盡快制定及落實數據及生物樣本過河法例，幫助香港與內地創科產業融合；另建議依照《港區國安法》的要求，盡快確保信息安全立法，特別是在管制虛假新聞方面。

在科普教育方面，建議科普加入國教元素，讓香港學生多了解國家科技的發展、國家科技安全的重要性、創科在內地社會的日常應用等。

最後，即將發表的施政報告除了要考慮本文所提出的建議，繼續落實上屆政府的創科政策之外，筆者亦建議政府積極思考如何布局，發揮香港所長，打造香港成為大灣區「國際創科中心」，為國家所需作貢獻。

▲ 本港在增加研發資源方面，建議把本地研發總開支相對GDP的比率倍增，並制定輸出的關鍵績效指標，確保公帑用得其所。（資料圖片）