卓永興新綽號「貓王」 林健鋒代改

政務司副司長卓永興領軍打擊衞生黑點、滅鼠，他曾開玩笑叫大家勿稱其為「鼠王興」，因「鼠王」有專利。不過，卓永興毋須再擔心侵犯專利了，事關他昨日獲得一個新綽號——貓王。

為卓永興改新花名的，正是行政會議成員

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