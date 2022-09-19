卓永興新綽號「貓王」 林健鋒代改 政治版 2022/09/19 分享： 分享： 政務司副司長卓永興領軍打擊衞生黑點、滅鼠，他曾開玩笑叫大家勿稱其為「鼠王興」，因「鼠王」有專利。不過，卓永興毋須再擔心侵犯專利了，事關他昨日獲得一個新綽號——貓王。 為卓永興改新花名的，正是行政會議成員 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 騙徒偽冒李家超 特首辦籲市民警覺 2022/09/17 騙徒偽冒李家超 特首辦籲市民警覺 特首夫人林麗嬋 任港姐決賽評判 2022/09/16 特首夫人林麗嬋 任港姐決賽評判 羅健熙：區選制度倘不變 民主黨續參選 2022/09/15 羅健熙：區選制度倘不變 民主黨續參選 陳國基代表港府 赴英領館弔唁 2022/09/14 陳國基代表港府 赴英領館弔唁 英女王駕崩 葉劉赴英領館弔唁 2022/09/13 英女王駕崩 葉劉赴英領館弔唁 政治 政務司 卓永興 行政會議 林健鋒 立法會 公民黨 梁美芬 滅鼠 集思會