北都兩新盤同期加推 趕短期出擊 Wetland 3期周四售80伙 ONE INNOVALE 2期超額10倍 地產版 2022/09/19 分享： 分享： 北都兩盤同期加推，料短期對壘。Wetland Seasons Bay 3期加推64伙，折實售價約589.72萬元起；粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue加推60伙，折實價321.22萬起， ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 加息聲愈近 新盤銷情成後市指標 今日 加息聲愈近 新盤銷情成後市指標 租客趁減價 低估價9%購海怡3房 今日 租客趁減價 低估價9%購海怡3房 你可能感興趣 加息聲愈近 新盤銷情成後市指標 今日 01:00 加息聲愈近 新盤銷情成後市指標 租客趁減價 低估價9%購海怡3房 今日 01:00 租客趁減價 低估價9%購海怡3房 MIAMI QUAY I Wetland Seasons Bay 3期 ONE INNOVALE－Bellevue 一手市場 加推單位 恒基地產（00012）