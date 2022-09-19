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北都兩新盤同期加推 趕短期出擊

Wetland 3期周四售80伙 ONE INNOVALE 2期超額10倍

地產版 2022/09/19

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北都兩盤同期加推，料短期對壘。Wetland Seasons Bay 3期加推64伙，折實售價約589.72萬元起；粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue加推60伙，折實價321.22萬起，

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MIAMI QUAY I Wetland Seasons Bay 3期 ONE INNOVALE－Bellevue 一手市場 加推單位 恒基地產（00012）

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