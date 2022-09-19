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大麻二酚 Vs. 四氫大麻酚

港聞版 2022/09/19

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根據保安局禁毒處的資料，大麻植物含多種大麻素，包括四氫大麻酚（THC）及大麻二酚（CBD），兩者均從大麻中提取。即使是CBD產品，都有可能含有小量的THC，而不論所含濃度為何，均被視為危險藥物，並受《

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欄名 : 知識庫

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