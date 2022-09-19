大麻二酚 Vs. 四氫大麻酚 港聞版 2022/09/19 分享： 分享： 根據保安局禁毒處的資料，大麻植物含多種大麻素，包括四氫大麻酚（THC）及大麻二酚（CBD），兩者均從大麻中提取。即使是CBD產品，都有可能含有小量的THC，而不論所含濃度為何，均被視為危險藥物，並受《 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 知識庫 相關文章 大麻二酚列毒品 料明年初實行 今日 大麻二酚列毒品 料明年初實行 港CBD製品多含THC 長用或成癮 今日 港CBD製品多含THC 長用或成癮 你可能感興趣 大麻二酚列毒品 料明年初實行 今日 01:00 大麻二酚列毒品 料明年初實行 港CBD製品多含THC 長用或成癮 今日 01:00 港CBD製品多含THC 長用或成癮 最新專欄文章 更多 何謂MiC 2022/08/23 何謂MiC 雙重上市Vs第二上市 2022/07/27 雙重上市Vs第二上市 港府98年打大鱷後成立 2022/03/30 港府98年打大鱷後成立 註冊類別不包括電影 律師：難理解指控 2021/12/04 註冊類別不包括電影 律師：難理解指控 愛滋患者染疫 演化Omicron？ 2021/11/30 愛滋患者染疫 演化Omicron？