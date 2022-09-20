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明星工作室

副刊版 2022/09/20

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中國內地娛樂圈，包括影視歌，一般稱作「內娛」。業內友說，現在內娛是如履薄冰，開戲難之前說過了，年前清朗行動，主要是想管好網上風氣，打擊「色、醜、怪、假、俗、賭」等違法違規直播和短視頻，連隨是整個粉絲圈生態也受監管，各種付費打榜（幫偶像捧上熱門榜高位）、圈粉活動等叫停，可以說是整個谷流量的產業鏈都難以運作。

那當中的資金往還就也得停下來。比如說，社交平台沒得收費去做榜單，把一些明星捧成高流量藝人。沒高流量加持（譬如最近出事男星，本來都去到六千萬粉絲的級數），聲勢就有所不及，那喜歡流量的商家品牌，又無理由付天價出場費，製作公司也不願付幾千萬至上億元的拍劇費。那粉絲又不能花錢去造勢等等。

另一樣難搞的，是現在藝人話事權太大，而不少高名氣藝人，是自組工作室處理業務。形成的問題是可能用人會較隨意，有些直情是家人說了算，不夠專業。譬如再早前出事的頂流明星，基本上是星媽自己去處理該次危機。

因為沒有經驗或專業指引，操作起來，對稅務、公關危機以至接甚麼戲等的決定都有懸念。據說，這種自組公司，一大特色除了是想賺晒周邊錢之外（如跟其他合作方拍一組東西，要用自己指定的團隊製作，開價比行規高），另一個是想自己的影響力在娛圈永續。如何做到？就是趁自己當紅但開始年長時，簽下一些和自己最年輕出道時近似形象的新人，霸佔某些戲路。

自從社會現實或古裝歷史劇風潮過後，現在內娛電視圈最流行是古偶劇，即偶像演古裝肥皂戲，今年最熱播是《夢華錄》和《蒼蘭訣》，修圖式古裝美學，影樓式打燈。毒舌群眾還用這來形容演出：臉癱式演技。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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