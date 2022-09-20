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寬入境措施推動零售 鄧鉅明：未必惠及奢侈品

地產版 2022/09/20

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預計入境措施將進一步放寬，太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明認為，雖然新措施未必惠及奢侈品，但料對本港零售氣氛仍有推動作用。

近日不斷有商界表達訴求，希望放寬入境限制，增加商務活動以刺激經濟，市場預計短期內有實際措

...

撰文 : 東尼

欄名 : 八通天

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