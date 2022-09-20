寬入境措施推動零售 鄧鉅明：未必惠及奢侈品 地產版 2022/09/20 分享： 分享： 預計入境措施將進一步放寬，太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明認為，雖然新措施未必惠及奢侈品，但料對本港零售氣氛仍有推動作用。 近日不斷有商界表達訴求，希望放寬入境限制，增加商務活動以刺激經濟，市場預計短期內有實際措 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 東尼 欄名 : 八通天 最新專欄文章 更多 仲量聯行表現優異 促成數十億大刁 今日 仲量聯行表現優異 促成數十億大刁 銀主「跳樓貨」吸財團入市 2022/09/13 銀主「跳樓貨」吸財團入市 寬檢疫措施正面 萬通羅啟邦：酒店房價飈 2022/09/13 寬檢疫措施正面 萬通羅啟邦：酒店房價飈 一太精於全幢買賣 促成2.75億交易 2022/09/06 一太精於全幢買賣 促成2.75億交易 廖偉麟估投資氣氛難好轉 防守為主 保持實力 2022/09/06 廖偉麟估投資氣氛難好轉 防守為主 保持實力 銷售 零售 樓價 珠寶 鄧鉅明 香港 太子