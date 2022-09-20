可持續發展成主流 業主+租戶成效大

若論各界企業一致最關注的議題，除全球經濟走勢外，必數可持續性發展。

愈來愈多企業關注如何實現可持續發展目標，其中一個方法自然是在辦公空間減少碳排放，始終地產行業的碳排放量佔全球總量達40%，寫字樓能否配

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