可持續發展成主流 業主+租戶成效大 地產版 2022/09/20 分享： 分享： 若論各界企業一致最關注的議題，除全球經濟走勢外，必數可持續性發展。 愈來愈多企業關注如何實現可持續發展目標，其中一個方法自然是在辦公空間減少碳排放，始終地產行業的碳排放量佔全球總量達40%，寫字樓能否配 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴威程 仲量聯行業主代理部主管 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 市道不好還要加息？ 入市尋寶好時機！ 今日 市道不好還要加息？ 入市尋寶好時機！ 國際通關乃大勢所趨 2022/09/19 國際通關乃大勢所趨 監管代理25年 法例改革宜加速 2022/09/15 監管代理25年 法例改革宜加速 難能可貴的自由經濟體 2022/09/14 難能可貴的自由經濟體 美國加息割韮菜 港樓價恐慌跌過頭？ 2022/09/13 美國加息割韮菜 港樓價恐慌跌過頭？ 經濟 香港 發展商 商廈 可持續發展 ESG 仲量聯行 The Henderson 恒基地產（00012） 中環