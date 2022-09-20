吸人才與辦盛事 競爭力之一體兩面

執筆之際，香港田徑總會剛宣布，取消計劃在11月20日舉行的渣打香港馬拉松，政府表示驚訝、不理解，周末周日似乎仍在力挽狂瀾；可是那邊廂，國際龍舟聯合會又通過，原定明年在香港舉行的世界龍舟錦標賽，改由泰國舉辦。至於背景政治爭拗，乃醫管局前行政總裁梁柏賢質疑「有些人」在拖香港復常之後腿，而醫務衞生局局長盧寵茂則於網誌「不點名」批評，以5月至今的新冠肺炎病死率與流感比較，屬嚴重選擇性錯誤。

政策不確定性 致管治危機

把上星期一系列政治焦點連結在一起，赫然勾劃出今屆特區政府第一個真正管治危機：官員花時間與專家們爭論「定義」問題，但就如何具體改善日常生活，卻未有實質答案，甚至連令一般人或許有點期盼的籠統路綫圖也欠奉；加上一連串惹國際關注、卻與政治和中央無關的負面新聞出現，以及理論上現時仍處於上任首百日之「蜜月期」，特區政府對自身內部民生事務到底有多少掌控之公眾印象，肯定已經受到相當程度的打擊。

留意本港目前這個正在成形的管治危機，「風眼」主要是因為政策的不確定性所帶來之憂慮。退一步分析，原先的「不確定性」主要是來自陰謀論者配合西方輿論就《港區國安法》的種種渲染，像「不知做甚麼會犯法」或「不知何時會被拘捕」之類的無基礎說法--然而，隨着香港在一國兩制之下，以普通法制度執行《港區國安法》，也就是愈來愈多案例及判決陸續出現，俗稱的「紅綫」必定因更廣泛認知而更清晰，關於這範疇之不確定性及伴隨的憂慮亦會逐漸減少。

事實上，不論是商界市場調查，還是更深入的學術研究，近兩年有關香港作為亞洲地區國際金融中心之地位，即使信任程度稍微下降，但嚴格來說卻未有因為《港區國安法》而被真正撼動--因為即使新加坡不斷步步進迫，但其自由程度始終與香港有一定差距；反觀同期絕大部分海外專才離港或企業轉移根據地之主要原因，肯定是因為香港較諸許多地方更為嚴格的入境檢疫要求，以及境內長期實行的社交距離限制。

嚴密防疫 缺人性化高科技

然而更嚴重的問題，乃是特區在實施較許多地方更高規格之防疫限制的同時，卻未有展現「人性化」和「高科技」的一面。例如：入境旅客登機前須向衞生署申報的電子健康申報系統，縱然部門內部運作尚算暢順，但即使是改良版本，其介面設計仍非常簡陋、兼指示難以理解，而且輸入酒店登記號碼時，或會出現未能配對的狀況，確實予人「急就章」再加「趕客」之負面觀感，完全未能反映香港一直以來的熱誠待客之道。平情而論，要做好一點也着實不難：像標題下面第一句大可以寫「歡迎蒞臨香港」，而不是假設旅客會說謊的「任何人在任何要項上提供虛假或具誤導性資料即屬犯罪。一經定罪，可處罰款及監禁。」

固然，更不濟的是境外接種疫苗者不能以電子方式，上載「針紙」到安心出行應用程式，只能親身到為數不多的指定郵局，才可確認其疫苗接種紀錄；至於為甚麼是由郵政局職員而非醫護人員負責，很多旅客亦表大惑不解，兼因為欠缺專業認證而印象不佳。此外，更惡劣的問題是，很多郵政局職員根本沒有協助旅客的基本意識乃至禮貌，例如尖沙咀郵政局竟然經常有職員建議尚未下載安心出行的入境人士，到對面商場的詢問處求助，因為「這裏只負責睇針卡」云云。

凡此種種，可見目前特區許多關於疫情的爭拗和問題，其實仍然停留在執行層面，多於政治決策層面，更難言官員「如果不是誤判疫情，有否其他目的就不得而知」。可以想像，問責官員們打着「盡快通關」和「做實事、做到事」的旗幟履新，應當極想「以不斷放寬為目標」來加分；宏觀而言，招攬人才與舉辦國際盛事更是展示本港競爭力之一體兩面--由金融論壇到欖球比賽，愈多國際項目能在特區發生，代表由論天下到辦正事乃至尋開心，香港皆是世人不二之選，是真正八面玲瓏的全球樞紐。

針對做好兩件事 招徠國際項目

既如是，香港短期內的抗疫政策，必須以針對式措施做好兩件事：

第一，是從「抗疫乃是最高指示而一切皆屬格外開恩」的機械式思維，變成全力展現「人性化平衡」，意思是參考學校恢復面授課堂的框架政策作為基礎，把這套準則經適當調整後，引進大大小小的項目與活動當中。

例如許多市民和旅客至今也不明白，為甚麼申辦全場幾近滿座的室內演唱會可獲批，但在室外跑馬拉松卻不可以--簡化版答案是：「後者的參與人士不會全程戴口罩。」主辦單位當然可以提出其他建議，以試圖滿足衞生官僚們提出的各種要求，但受時間所限，官僚回應很容易會被誤解為刁難，最終影響公眾觀感。

較積極的做法，自然是以「接種率」為基本考量點，例如參與者全程會佩戴口罩的活動，接種率達90%便會原則上獲批，至於參與者未必會全程戴口罩的活動，則接種率達100%也會原則上獲批。這套劃一的準則將大幅削減市民和旅客的不確定性，因而能夠提升外界對特區政府施政的信心；固然以防萬一，主辦單位也有法律責任向政府申報其他健康風險，但整體方向是「可批盡批」。

至於第二項重點，實際操作也相當簡單：那就是負責衞生政策的各層級官員以及相關機制，必須全面引入「旅遊大使」文化--試想想，衞生署各版面若與航空公司訂位網頁對接、用戶流程又與主題樂園相若的話，那是多麼人性化的政策設計！反正旅遊業界仍處冰封期，政府應可聘用大量相關專業人士，一改目前官僚手法之頹風。

▲ 本港在實施較許多地方更高規格之防疫限制的同時，卻未有展現「人性化」和「高科技」的一面，許多關於疫情的爭拗和問題，仍停留在執行層面多於政治決策層面。（資料圖片）