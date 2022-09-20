為復常作承擔 實現良政善治

香港田徑總會早前宣布，取消今屆渣打馬拉松，特區政府表示意外，最新消息指政府正再商討，希望有轉機；筆者作為體育界的一分子，卻一點也不感到意外。香港田徑總會稱，取消的原因是至今尚未收到當局正式批准舉行，筆者絕對感同身受，以筆者代表的香港壁球總會為例，過去兩年以來，只要新冠疫情稍為受控，壁總都希望盡量復辦賽事，讓球員回復正常練習水平，以及累積競賽經驗。

作為職業運動員，即使沒有傷患，其職業生涯往往只有10多年，如比賽被中止兩三年，運動員就像被剝奪了一部分「職業生命」一樣，難以追回；即便如此，過去本港體育界仍然以社會為重，在新冠疫情肆虐下，體諒和配合特區政府的防疫政策，忍痛暫停所有賽事。

最後一刻才批准 不利復辦盛事

今年年初起，大部分海外國家已經陸續復辦很多體育賽事，筆者曾與體育界不同持份者傾談，發現不管是職業運動員、教練、青少年運動員或家長，都期盼體育比賽能夠復常。

從壁總的經驗，筆者清楚明白，一個體育總會在疫情後期復辦大型賽事是多麼艱辛。在近年經濟不景下，體育會爭取商業贊助已是難上加難，有些體育會甚至出現財困而被迫裁員。雖然政府對若干大型賽事提供財務資助，但繁複的防疫要求意味體育會需要承擔一筆龐大的額外開支；就算體育會最終願意勉力籌辦賽事，但由於疫情有時反覆不定，特區政府總是擔心過早批准活動舉行，一旦疫情突然變化，引致賽事腰斬以及本港形象受損，又或強行繼續賽事而承擔傳播風險，於是當局往往等到最後一刻，才決定發出「原則上批准」。

在這種情況下，體育會便被迫冒着巨大風險行事，甚至可能因剩餘時間不足而放棄整項活動。要部署一個如渣打馬拉松般能容納數以萬計參加者的大型賽事，需要大量人力物力和前期準備工作，只有數個月的籌備時間其實是非常緊迫，不少海外體育會和承辦商都認為是「不可能任務」，亦反證香港人一流的做事幹勁和決心；故此，今次當局在渣打馬拉松舉行前兩個月仍未發出正式批准，處理上殊不理想。

主辦方風險大 訪客仍觀望

這次事件也警惕了其他欲舉行賽事的體育會：如果當局遲遲不敢發出正式批准，主辦方有機會面對被沒收定金、報名費退款、違約賠償贊助商等一連串後果，試問以後又有誰肯「身先士卒」呢？如果當局只是單方面考慮疫情和自己的風險，一面希望社會活動逐漸復常，一面又不敢作出承擔，最終只會令社會各界氣餒，實非良政善治的榜樣。

另一個鮮明例子，是特區政府打算在11月舉辦的金融科技周和香港國際7人欖球賽。當局希望把它們作為對全世界宣告「香港回來了」的盛事，可是海外抵港人士的隔離政策遲遲未有放寬，令參與這兩項大型活動的訪客難以決定成行，以及安排機票和酒店等，變相鼓勵他們處於觀望狀態。

若「0+3」隔離 反令消費外流

難道當局以為，海外人士必定引頸以待，不來香港是他們的損失？筆者與很多歐美朋友談過，基本上，他們連「0+3」的隔離安排也不會考慮；他們覺得，與其到埗後出入餐廳等處所受到限制，不如參與網上會議更來得輕鬆。如果香港由現時的「3+4」隔離措施改為「0+3」，筆者估計主要效果是促進港人外遊，但對外地旅客來港卻無甚幫助，結果便是消費產生外流，令本港的零售市道雪上加霜。

金融科技周和國際7人欖球賽，是香港經濟和社會重新啟動的重頭戲，筆者衷心相信，特區政府也希望把它們辦得有聲有色，贏得掌聲；所以筆者勸喻當局，從國際競爭力及入境人士需要的角度考慮，全面取消或大幅簡化隔離要求，不宜抱殘守缺，在全球目光下功虧一簣。

▲ 如果當局只是單方面考慮疫情和自身風險，一面希望社會活動逐漸復常，一面又不敢作出承擔，實非良政善治的榜樣。（資料圖片）